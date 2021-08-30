"لن نطبّع مع كيان غاصب"، هكذا رد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على سؤال وجه إليه في ندوة حوارية عن إمكانية تطبيع العراق مع إسرائيل، مضيفا "ستبقى فلسطين حرة عربية إلى الأبد".

وقال الحلبوسي في ندوة شارك فيها ضمن ملتقى الرافدين للحوار بالعاصمة العراقية بغداد، ردا على سؤال بشأن امتداد السلام نحو التطبيع مع إسرائيل، "لا تطبيع مع هذا الكيان الغاصب سواء أكنت أنا في السلطة أم غيري، فإن العراقيين لن يمدوا أيديهم إلى الإسرائيليين".

وأضاف "قد ينقسم العراقيون في التوجهات بين إسلامي وقومي، لكنهم يتفقون على أن فلسطين حرة عربية إلى الأبد".

وأثار تصريح رئيس مجلس النواب العراقي تعليق عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

"الرئيس محمد الحلبوسي: "لم ولن نطبع مع الكيان الصهيوني الغاصب سواء كنت في السلطة او خارجها".

رسالة ذات معنى عميق لاتمثل شخص السيد الحلبوسي فقط لكنها تمثل رأي العراقيين بشكل عام والمناطق الغربية بشكل خاص والتي لطالما عانت من الاتهامات التي وجهت لها برغبة التطبيع مع الكيان الغاصب . — الدكتور كامل الدليمي (@k_dulaimi) August 29, 2021

فقال السياسي العراقي والنائب السابق كامل الدليمي، عبر حسابه على تويتر "رسالة ذات معنى عميق لا تمثل شخص الحلبوسي فقط لكنها تمثل رأي العراقيين بشكل عام والمناطق الغربية بشكل خاص، التي لطالما عانت من الاتهامات التي وجهت لها برغبة التطبيع مع الكيان الغاصب".

موقف جيد لكن عليه أن لا يقبل بالولاء لإيران كذلك فهي الأخرى محتل وغاصب وقاتل وتحتل أربعة عواصم عربية وليست واحدة فقط وقتلت وتسببت ولا تزال في قتل الملايين من المسلمين ونهبت ثرواتهم لا يوجد من يعادي الإسلام أشد من إيران وقطعانها على وجه الأرض — فاخر عبد العزيز (@EQnJiGyGaF1Itdz) August 30, 2021

وكتب المدوّن فاخر عبد العزيز على حسابه بتويتر "موقف جيد لكن عليه أن لا يقبل بالولاء لإيران كذلك فهي الأخرى محتل… لـ4 عواصم عربية..".

وعلق الصحفي العراقي عمر المنصوري على حسابه في تويتر ساخرا "إسرائيل لن تهدأ هذه الليلة".

على أساس انت ولائك للعراق حيروا بالشعب التعبان عود بعدين أحچي بالتطبيع — haifaanooman (@L2b3A1) August 30, 2021

وقالت المدونة هيفاء نعمان، مخاطبة الحلبوسي، عبر حسابها على تويتر "على أساس أنت ولائك للعراق.. حيروا بالشعب التعبان عود بعدين (ثم) احجي (احك) بالتطبيع".

وشهدت الفترة الماضية تحذيرات من قوى سياسية عراقية مختلفة إزاء ممارسة واشنطن ضغوطا على العراق للتقارب مع الاحتلال، على غرار ما حدث مع دول عربية أخرى قامت بالتطبيع.

ويقام في بغداد، على مدى 3 أيام، "ملتقى الرافدين للحوار"، بنسخته الثالثة للعام الحالي، بحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات الحكومية والسياسية، فضلا عن باحثين وكتاب وصحفيين عراقيين وعرب وأجانب، ويتناول جملة من الملفات العراقية، ويركز في نسخته الحالية على الانتخابات والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد.