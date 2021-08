واشنطن- مع استكمال رحيل القوات الأميركية، تواجه وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" (CIA) تحديات جديدة في رصد ما يجري داخل أفغانستان، وتقييم حجم المخاطر التي يمكن أن تهدد المصالح الأميركية من هناك.

وقد لخص دوغ لندن المدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في "سي آي إيه" تلك التحديات في تغريدة له، جاء فيها: "الانسحاب الأميركي وانهيار حكومة كابل يحرمنا من فرصة الإمساك بإرهابيين وجمع المعلومات والاطلاع على خطط العمليات الإرهابية منهم، وربما في بعض الحالات يكون أهم ما يملكه الإرهابي هو ما نعثر عليه من وثائق وأوراق معه ونطلع عليها".

The drone strike might be gratifying to some but unlikely to stop future attacks. The US withdrawal & ensuing gov collapse denied a chance for a capture op that would have yielded intel on the group’s plans and personnel, even if only from captured docs found at the objective. https://t.co/3zhEmMG1N3

— Douglas London (@douglaslondon5) August 28, 2021