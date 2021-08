لأول مرة منذ سيطرتها.. طالبان تشغّل طائرة عسكرية بقندهار

شغّلت حركة طالبان مروحية عسكرية في مدينة قندهار لأول مرة منذ سيطرتها على المدينة، في حين يطالب أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي حكومتهم بالكشف عن كامل الأسلحة التي خلفتها قوات بلادهم في أفغانستان.

وأظهرت صور متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي مروحية من طراز "بلاك هوك" (Black Hawk) وهي تحلق في سماء المدينة، في حين لم تعلن الحركة من جانبها عن أي تفاصيل بهذا الصدد.

وكان النائب الجمهوري في مجلس النواب جيم بنكس قد كشف في وقت سابق عن سيطرة طالبان على عتاد وآليات عسكرية من بينها أكثر من 200 طائرة مروحية، وأسلحة متنوعة تقدر قيمتها بأكثر من 85 مليار دولار.

كما طالب 15 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأميركي وزير الدفاع لويد أوستن بتقديم كشف كامل بالأسلحة التي خلفتها القوات الأميركية في أفغانستان.

August 30, 2021