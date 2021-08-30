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سياسة|أفغانستان

لأول مرة منذ سيطرتها.. طالبان تشغّل طائرة عسكرية بقندهار

تقييم استخباراتي يشير إلى سيطرة طالبان على ما يصل إلى 40 طائرة أميركية في أفغانستان (الجزيرة)
تقييم استخباراتي يشير إلى سيطرة طالبان على ما يصل إلى 40 طائرة أميركية في أفغانستان (الجزيرة)
30/8/2021

شغّلت حركة طالبان مروحية عسكرية في مدينة قندهار لأول مرة منذ سيطرتها على المدينة، في حين يطالب أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي حكومتهم بالكشف عن كامل الأسلحة التي خلفتها قوات بلادهم في أفغانستان.

وأظهرت صور متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي مروحية من طراز "بلاك هوك" (Black Hawk) وهي تحلق في سماء المدينة، في حين لم تعلن الحركة من جانبها عن أي تفاصيل بهذا الصدد.

وكان النائب الجمهوري في مجلس النواب جيم بنكس قد كشف في وقت سابق عن سيطرة طالبان على عتاد وآليات عسكرية من بينها أكثر من 200 طائرة مروحية، وأسلحة متنوعة تقدر قيمتها بأكثر من 85 مليار دولار.

كما طالب 15 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأميركي وزير الدفاع لويد أوستن بتقديم كشف كامل بالأسلحة التي خلفتها القوات الأميركية في أفغانستان.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أميركي أنه رغم عدم توفر أرقام محددة، فإن التقييم الاستخباراتي الحالي يشير إلى أن طالبان سيطرت على أكثر من ألفي عربة مدرعة؛ منها ما هو من طراز "هامفي" (Humvee) الأميركي، وما يصل إلى 40 طائرة قد يكون من بينها طائرات من طراز "يو إتش-60 بلاك هوك" (UH-60 Black Hawk) وطائرات مروحية هجومية وطائرات عسكرية مسيرة من طراز "سكان إيغل" (Scan Eagle).

ومن عام 2002 إلى 2017، منحت الولايات المتحدة الجيش الأفغاني أسلحة تقدر قيمتها بنحو 28 مليار دولار، وتشمل بنادق ونظارات للرؤية الليلية وطائرات مسيرة صغيرة لأغراض جمع المعلومات الاستخباراتية.

لكن الطائرات، مثل مروحيات بلاك هوك، كانت أبرز مؤشر واضح للعيان على مساعدة الجيش الأميركي للقوات الأفغانية، وكان من المفترض أن تمنحها مزيدا من التفوق على طالبان.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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