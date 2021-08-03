البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

إغلاق مبنى البنتاغون بسبب حادث إطلاق نار قرب محطة مترو مجاورة وأنباء عن سقوط قتيل

إطلاق نار في محيط البنتاغون (الجزيرة)
إطلاق نار في محيط البنتاغون (الجزيرة)
3/8/2021-|آخر تحديث: 3/8/202108:50 PM (مكة المكرمة)

أفاد مراسل الجزيرة بأن الطوق الأمني رُفع عن محيط وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بعد إغلاقها اليوم الثلاثاء إثر ورود أنباء عن إطلاق نار في محطة مترو قريبة من هذا المقرّ الآمن.

وصدرت أوامر للموظفين في مقر وزارة الدفاع الأميركية بضاحية أرلينغتون في واشنطن بالبقاء في مكانهم بعد ورود تقارير عن إطلاق نار وإصابات محتملة في المحطة التي يقع مدخلها على مسافة بضع عشرات من الأمتار من الأبواب الرئيسة للمبنى.

وقالت قوة الأمن التابعة للبنتاغون -في بيان على تويتر- إن "البنتاغون مغلق حاليا بسبب حادث في محطة القطار، نطلب من الناس تجنب المنطقة".

ودعا البنتاغون السكان إلى الابتعاد عن موقع الحادث إلى حين الوقوف على ملابساته والتثبت من دوافعه، كما أشار إلى إغلاق محطة المترو وكذلك الحافلات القريبة من المبنى.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة بوليتيكو المحلية عن أوريا أورلاند، وهو متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، قوله إن مبنى البنتاغون مغلق الآن بسبب حادث إطلاق نار بالقرب من محطة مترو مجاورة له.

وأضاف أن وكالة حماية قوات البنتاغون أرسلت إنذارا بعد الحادث، طلبت فيه من جميع الأفراد البقاء في المبنى.

وأفادت خدمات الطوارئ في مقاطعة أرلينغتون بأن هناك "مصابين عديدين" في مكان الحادث، من دون تقديم معلومات إضافية.

وتحدثت وسائل إعلام أميركية عن أنباء أولية عن سقوط قتيل على الأقل في حادثة إطلاق النار قرب مقر البنتاغون، ونقلت عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا شخصا ملقى على الأرض.

وعرضت محطة الأخبار المحلية "ووسا" مشاهد لسيارات إسعاف وآليات شرطة خارج البنتاغون.

كما تداول صحفيون مقاطع مصورة لاحتشاد الشرطة حول المبنى وانتشارها للسيطرة على الوضع، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بنقل أحد الجرحى بطائرة مروحية لإسعافه نظرا إلى حالته الصحية.

المصدر : الجزيرة + وكالات + الجزيرة + وكالة سند

حول هذه القصة

قتلى وجرحى بإطلاق نار في كاليفورنيا

قالت شرطة مقاطعة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا الأميركية إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون عندما أطلق موظف مسلح النار في ساحة للقطار الخفيف في مدينة سان خوسيه.

26/5/2021
المزيد من سياسة

مقال في تايمز: الرئيس الإيراني الجديد يحتاج لأن يكون قاسيا في الداخل والخارج

الكاتب: رئيسي يريد أن يفعل كل شيء بشكل مختلف عن سلفه حسن روحاني (رويترز)

"بدم بارد".. مقطع مصور يوثق قتل جنود إسرائيليين طفلا فلسطينيا شمال الخليل

الفلسطيني محمد العلامي (مواقع التواصل)

إيران نفت صلتها بالعملية.. إخلاء سبيل السفينة المحتجزة قبالة الإمارات

بيانات ملاحية أشارت أمس الثلاثاء إلى حوادث استثنائية لعدد من السفن بالخليج وبحر عمان (الأوروبية-أرشيف)

سوريا.. قتيل وإصابات في انفجار حافلة عسكرية بدمشق

وكالة سانا قالت إن شخصا قتل وأصيب 3 آخرون جراء الانفجار (الصحافة السورية)
الأكثر قراءة

في ذكرى غزو الكويت.. هل خدع صدام حسين مبارك؟

لقاء سابق بين صدام (يمين) ومبارك (الفرنسية)

بيان تركي شديد اللهجة حول برنامج هجرة الأفغان الموالين للقوات الأميركية

طالبان تواصل تقدمها الميداني ويتوقع مراقبون أن توقع عقوبات قاسية بحق المتعاونين مع القوات الأجنبية (الجزيرة)

تونس.. قيس سعيد يقيل 30 مسؤولا في 10 أيام

الرئيس التونسي ينفي اتهامات بتنفيذه انقلابا (الجزيرة)

رشدي أباظة.. غريم الملك فاروق الذي ظلمته وسامته

كان رشدي أباظة يجيد التحدث بخمس لغات رغم أنه لم ينه دراسته الجامعية (مواقع التواصل)