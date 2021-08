أفاد مراسل الجزيرة بأن الطوق الأمني رُفع عن محيط وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بعد إغلاقها اليوم الثلاثاء إثر ورود أنباء عن إطلاق نار في محطة مترو قريبة من هذا المقرّ الآمن.

وصدرت أوامر للموظفين في مقر وزارة الدفاع الأميركية بضاحية أرلينغتون في واشنطن بالبقاء في مكانهم بعد ورود تقارير عن إطلاق نار وإصابات محتملة في المحطة التي يقع مدخلها على مسافة بضع عشرات من الأمتار من الأبواب الرئيسة للمبنى.

وقالت قوة الأمن التابعة للبنتاغون -في بيان على تويتر- إن "البنتاغون مغلق حاليا بسبب حادث في محطة القطار، نطلب من الناس تجنب المنطقة".

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming. — Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

ودعا البنتاغون السكان إلى الابتعاد عن موقع الحادث إلى حين الوقوف على ملابساته والتثبت من دوافعه، كما أشار إلى إغلاق محطة المترو وكذلك الحافلات القريبة من المبنى.

This was at 10:44 am as Pentagon officers worked on the two people shot who were on the upper level at the transit center. #pentagonshooting @wtop @hhowardWTOP pic.twitter.com/Pp9g52wkPu — Dave Statter (@STATter911) August 3, 2021

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة بوليتيكو المحلية عن أوريا أورلاند، وهو متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، قوله إن مبنى البنتاغون مغلق الآن بسبب حادث إطلاق نار بالقرب من محطة مترو مجاورة له.

وأضاف أن وكالة حماية قوات البنتاغون أرسلت إنذارا بعد الحادث، طلبت فيه من جميع الأفراد البقاء في المبنى.

Right know the bomb squats is here. There’s at least 10 fire trucks, 4 emergency trucks, and 10+ police vehicles. @Newsy @DeptofDefense pic.twitter.com/kqx8dYKZY1 — Terace Garnier (@TeraceGarnier) August 3, 2021

وأفادت خدمات الطوارئ في مقاطعة أرلينغتون بأن هناك "مصابين عديدين" في مكان الحادث، من دون تقديم معلومات إضافية.

وتحدثت وسائل إعلام أميركية عن أنباء أولية عن سقوط قتيل على الأقل في حادثة إطلاق النار قرب مقر البنتاغون، ونقلت عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا شخصا ملقى على الأرض.

وعرضت محطة الأخبار المحلية "ووسا" مشاهد لسيارات إسعاف وآليات شرطة خارج البنتاغون.

كما تداول صحفيون مقاطع مصورة لاحتشاد الشرطة حول المبنى وانتشارها للسيطرة على الوضع، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بنقل أحد الجرحى بطائرة مروحية لإسعافه نظرا إلى حالته الصحية.