وزير الخارجية السعودي: العلاقة مع قطر جيدة جدا ونناقش مع واشنطن أنشطة إيران وعرقلتها للملاحة البحرية

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن بلاده تناقش مع الولايات المتحدة أنشطة إيران وعرقلتها للملاحة البحرية، وقال إن بلاده طرحت مبادرة لحل أزمة اليمن لكن الحوثيين رفضوها، كما أشار إلى تحسن العلاقة مع قطر بعد اتفاق العلا.

وقال الوزير السعودي، اليوم الثلاثاء، لمركز أبحاث أميركي عبر الإنترنت إنه يعتقد أن إيران باتت أكثر جرأة وأنها تنتهج طرقا سلبية في أنحاء الشرق الأوسط، وتعرض الملاحة البحرية للخطر، فضلا عن تسليح الحوثيين والضلوع في المأزق السياسي في لبنان.

وأضاف الوزير "في جميع أنحاء المنطقة لا تزال إيران تتصرف بجرأة أكثر"، وذلك تزامنا مع تقارير أفادت بأن قوات مدعومة من إيران استولت على ناقلة نفط قبالة ساحل الإمارات.

وأضاف فيصل بن فرحان أن بلاده تناقش مع الولايات المتحدة قضايا تشغل الطرفين، مثل أنشطة إيران وعرقلتها للملاحة البحرية.

وتابع وزير الخارجية السعودي "سندعم الاتفاق النووي مع إيران إذا ضمن عدم حصول إيران على أسلحة نووية".

وفي موضوع آخر، قال فيصل بن فرحان إن بلاده طرحت مبادرة لحل أزمة اليمن، وعرضت تسوية لوقف إطلاق النار، لكن الحوثيين لم يقبلوا.

وفيما يتعلق بالعلاقات الخليجية، قال وزير الخارجية السعودي إن اتفاق العلا أدى إلى حل الخلافات وأثبت فعاليته في تعزيز وحدة التعاون الخليجي.

وأضاف "العلاقة مع قطر جيدة جدا ونستمر في العمل معا على عدد من القضايا وتقوية مجلس التعاون".