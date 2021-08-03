ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يعيد انتخاب المشري رئيسا لدورة رابعة

أعيد انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا لدورة رابعة مدتها سنة، وذلك بعد فوزه في الجولة الثانية من التصويت وحصوله على 73 صوتا.

وانحصرت المنافسة بين المشري وعضو المجلس صلاح ميتو، وذلك بعد خروج سعيد كلا من الجولة الأولى، حيث حصل المشري على 73 صوتا من أصل 128 في انتخابات المجلس التي جرت بالعاصمة طرابلس.

وينتظر أن يتم انتخاب نائبين للرئيس ومقرر للمجلس.

وقال المشري، في كلمة له عقب انتخابه، إن المجلس أجرى انتخاباته في وقت لم تفعل ذلك مؤسسات أخرى في البلاد، حسب قوله.

وأضاف أن "المجلس كمؤسسة يحتاج للعمل على روح الأخوة، وأتمنى أن يستوعب الجميع الدرس الانتخابي الذي قدمه المجلس اليوم".

وفي 14 يوليو/تموز الماضي، دعت رئاسة مجلس الدولة الليبي إلى عقد جلسة لانتخاب أعضاء مكتب رئاسة المجلس.