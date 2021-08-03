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سياسة|ليبيا

ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يعيد انتخاب المشري رئيسا لدورة رابعة

المشري: المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة يحتاج للعمل على روح الأخوة (الجزيرة)
المشري: المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة يحتاج للعمل على روح الأخوة (الجزيرة)
3/8/2021

أعيد انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا لدورة رابعة مدتها سنة، وذلك بعد فوزه في الجولة الثانية من التصويت وحصوله على 73 صوتا.

وانحصرت المنافسة بين المشري وعضو المجلس صلاح ميتو، وذلك بعد خروج سعيد كلا من الجولة الأولى، حيث حصل المشري على 73 صوتا من أصل 128 في انتخابات المجلس التي جرت بالعاصمة طرابلس.

وينتظر أن يتم انتخاب نائبين للرئيس ومقرر للمجلس.

وقال المشري، في كلمة له عقب انتخابه، إن المجلس أجرى انتخاباته في وقت لم تفعل ذلك مؤسسات أخرى في البلاد، حسب قوله.

وأضاف أن "المجلس كمؤسسة يحتاج للعمل على روح الأخوة، وأتمنى أن يستوعب الجميع الدرس الانتخابي الذي قدمه المجلس اليوم".

وفي 14 يوليو/تموز الماضي، دعت رئاسة مجلس الدولة الليبي إلى عقد جلسة لانتخاب أعضاء مكتب رئاسة المجلس.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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