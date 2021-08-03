حسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فقد تجاوزت نسبة النجاح في الثانوية 70% رغم ظروف الحروب والمواجهات وأزمة كورونا.

تصدّرت مقاطع فيديو وثقت لحظات تلقي الفلسطينيين نتائج أبنائهم بامتحان الثانوية العامة وتفوّقهم، منصات التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء.

واحتفى الأهالي والأحياء والمنصات الإلكترونية بآلاف الطلبة المتفوقين، خاصة أنهم تقدموا للامتحانات في يونيو/حزيران الماضي، أي بعد شهر واحد فقط من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمواجهات الواسعة مع الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية.

وتداول مغردون لحظات فرحة أهالي الشهداء والأسرى بتفوق أبنائهم، ومن أبرزهم سارة ابنة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جمال الزبدة، الذي اغتالته الصواريخ الإسرائيلية مع نجله في عدوان مايو/أيار الماضي.

كما احتفت عائلة الأسير منتصر الشلبي شمال رام الله بتفوق ابنها أحمد، الذي تعرض للاعتقال في السجون الإسرائيلية لعدة أيام قبل مدة قصيرة من تقدمه للامتحان، كما هدم الاحتلال منزله خلال اختبارات الثانوية العامة.

وعبر المتفوقون عن سعادتهم البالغة بالنتائج متجاوزين مخاوفهم من تأثير الأحداث المحيطة على درجاتهم. وأكدوا أن الدراسة خلال هذا العام كانت أشبه بمهمة مستحيلة بسبب تفشي فيروس كورونا والحرب على غزة والانتفاضة في القدس والضفة.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن عدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة بلغ 82 ألفا و924 طالبا، نجح منهم 59 ألفا و182 بنسبة بلغت 71.37%.

محمد الشويكي واحد من 18 طالبا وطالبة حصلوا على أعلى معدل بالثانوية العامة بنسبة 99.7%، أهدى نجاحه إلى أهالي القدس وفلسطين عامة.

وفي حالة أخرى، وبعد انقطاعٍ لـ35 عاما عن الدراسة، تخرجت الفلسطينية مها الحصيني (50 عاما) من خان يونس من الثانوية العامة بمعدل 91.1%.

بعد انقطاعٍ لـ35 عاماً عن الدراسة.. الفلسطينية مها الحصيني (50 عاماً) من خانيونس تتفوق في الثانوية العامة بمعدل (91.1%).#غزة #فلسطين pic.twitter.com/7ip6Qu7SaP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 3, 2021

الطالب محمد شويكي، الأول على فلسطين بالفرع العلمي أهدي نجاحي للقدس وفلسطين.#فلسطين #القدس pic.twitter.com/GoKea96aln — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 3, 2021

إحدى الطالبات المتفوقات جنوب غزة، تتحدث عن نجاحها رغم القصف الإسرائيلي على القطاع:

📹 خـاص | المتفوقة لما زقوت من خان يونس تتحدث لصفا بعد حصولها على المرتبة الأولى مكرر 99.7% بالفرع الأدبي على مستوى الوطن pic.twitter.com/Mg2XbObPgi — وكالة صفا (@SafaPs) August 3, 2021

أجواء الاحتفالات في شوارع مدينة رام الله وسط الضفة الغربية:

وفاء فارس إحدى المتفوقات في قطاع غزة:

فيديو| الطالبة وفاء فارس الأول مكرر على مستوى الوطن بالفرع العلمي من قطاع غزة. pic.twitter.com/1NNW3Ocz6T — وكالة الرأي (@alrayps) August 3, 2021

لحظة تلقي عائلة الأسير منتصر شلبي نتيجة ابنها أحمد:

شاهد: فرحة عائلة الأسير منتصر الشـــلبي بتفوق ابنه أحمد بمعدل 92% في الثانوية العامة.#فلسطين pic.twitter.com/tV0YCTTpxA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 3, 2021

إشادة بتفوق أبناء الشهداء والأسرى:

أبناء الشهداء والأسرى متصدرين بشكل واضح ما شاء الله ❤️ فخورين فيكم والله

مبارك لأحبابنا طلاب #التوجيهي في #فلسطين — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) August 3, 2021

الفلسطينيون تذكروا أيضا طلبة ثانوية عامة استشهدوا قبل أن يتمكنوا من التقدم للامتحان:

مبروك نجاح وتفوّق أولاد وبنات الأسرى ، و الله يرحم أرواح الشُهداء اللي نالوا شهادة الآخرة بدل شهادة التوجيهي ، ومبروك لأولاد وبنات الوطن نجاحهم يا رب ، الله يفرحكم أكتر وأكتر ، بترفعوا الراس كُلكم💚💚 — Raghad 🇵🇸𓂆 (@raghadm48) August 3, 2021

وللتفوق في الثانوية العامة فرحة خاصة بأوساط الفلسطينيين:

أحلى شيء بفرحة التوجيهي فيديوهات استقبال النتيجة و اللحظات اللي قبلها و فرحة العيلة بعدها و الانبساط وقتها❤ رينا يهنىء الناجحين و أهاليهم. — Ahmed Khader (@KhaderA7med) August 3, 2021

مع انه المجتمع عنا بقتل طلاب التوجيهي بالضغط النفسي عليهم خلال الامتحانات وفي يوم النتائج .. بس هاد اليوم في كل سنة بكون يوم جميل في بلادنا والله بلادنا حلوة وهي بتحاول تفرح ❤️ — علي (@alinawasra) August 3, 2021