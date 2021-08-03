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سياسة|فلسطين

خلال تصديهم لاقتحام مدينة جنين.. إصابة 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال

حاجز الجلمة بين جنين والداخل الفلسطيني الجزيرة (الجزيرة)
حاجز الجلمة بين جنين والداخل الفلسطيني الجزيرة (الجزيرة)
3/8/2021

أصيب 6 مواطنين فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين فجر اليوم خلال تصديهم لاقتحام المدينة وتنفيذ حملة اعتقالات.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات مسلحة شهدتها المنطقة الصناعية في المدينة تسببت بوقوع إصابات وألحقت أضرارا بمركبات تابعة للدفاع المدني الفلسطيني.

ووصفت المصادر الطبية الفلسطينية إحدى الإصابات بالحرجة، بينما تم نقل بعض المصابين إلى المستشفيات في مدينة نابلس.

وفي واقعة أخرى، أصيب شاب فلسطيني مساء أمس الاثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخر قرب جدار الفصل غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول إن شابا أصيب بجروح خطيرة بعدما أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه، عندما كان قرب جدار الفصل بمحاذاة مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر (أراضي 48).

في حين نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية لم تسمها أن الشاب المصاب من مدينة أم الفحم العربية شمالي إسرائيل.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن فلسطينيين اثنين حاولا اختراق الجدار للانتقال بسيارتهما من الجانب الفلسطيني.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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