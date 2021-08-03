الشرطة البلجيكية تحقق في تهديد بالقتل تعرض له المنتج رامي جابر بعد ظهوره في "ما خفي أعظم" على شاشة الجزيرة

فتحت الأجهزة الأمنية البلجيكية تحقيقا بشأن تعرض المنتج والممثل السينمائي الفلسطيني الفنلندي رامي جابر المقيم حاليا في بلجيكا لتهديد بالقتل عقب ظهوره في تحقيق ببرنامج "ما خفي أعظم" على شاشة الجزيرة الأحد الماضي.

وحصلت الجزيرة على نسخة من محضر تحقيق الشرطة البلجيكية في واقعة تلقي رامي جابر أمس الاثنين اتصالا هاتفيا من شخص مجهول هدده بلغة عربية بالقتل بالرصاص بعد ظهوره في البرنامج.

وذكرت مصادر أمنية بلجيكية للجزيرة أنها فتحت تحقيقًا لمعرفة مصدر الشخص الذي هدد رامي وهويته، وأوضحت أنها أخذت التهديد على محمل الجد ووفرت حماية خاصة لجابر حتى انتهاء التحقيقات.

وكان رامي جابر قد أجرى مقابلة مع برنامج ما خفي أعظم في تحقيق "غريبو الأطوار" الذي كشف خفايا سيطرة أبو ظبي على فيلم سينمائي يهاجم قطر.