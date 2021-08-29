وسط تسارع عمليات الإجلاء.. واشنطن تنفذ غارة جديدة في كابل وأنباء عن سقوط قتلى مدنيين

أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت اليوم الأحد غارة جديدة في العاصمة الأفغانية للقضاء على "تهديد وشيك" من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، وقد وردت أنباء عن سقوط قتلى مدنيين.

وقالت القيادة الأميركية الوسطى إن القوات الأميركية نفذت اليوم غارة جوية بمسيرة للدفاع عن النفس ضد مركبة في كابل، وإن الغارة أدت إلى القضاء على تهديد وشيك لـ"تنظيم الدولة في خراسان" على مطار كابل.

وأضافت القيادة الوسطى أن انفجارات ثانوية حدثت من السيارة المستهدفة بسبب وجود كمية كبيرة من المتفجرات بها.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية في كابل مستهدفة سيارة يشتبه بأنها ملغومة وفي طريقها لتنفيذ هجوم على المطار. وأوضح المسؤولون أن الضربة استهدفت مسلحين يُعتقد أنهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان.

كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس -عن مسؤولين في الولايات المتحدة- أن الغارة كانت بطائرة مسيرة، واستهدفت سيارة على متنها "انتحاريون" في طريقهم لمطار كابل.

ضحايا من المدنيين

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر في حركة طالبان أن القوات الأميركية نفذت اليوم غارتين استهدفتا سيارة ومنزلا شمالي كابل، وأضاف المصدر أن 6 مدنيين بينهم 4 أطفال قتلوا بالغارة الأميركية التي استهدفت المنزل.

وكان المراسل قد أفاد في وقت سابق اليوم بمقتل طفل وإصابة 3 أشخاص جراء سقوط قذيفة على منزل في محيط المطار، وقد نقلت وسائل إعلام محلية أن الانفجار ناجم عن قذيفة سقطت قرب المنزل.





وأصدرت السفارة الأميركية بالعاصمة الأفغانية تحذيرا جديدا فجر اليوم، دعت فيه رعاياها إلى مغادرة محيط مطار كابل فورا بسبب تهديد محدد وموثوق، كما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هناك احتمالا كبيرا لحدوث هجوم آخر في أفغانستان خلال الأيام المقبلة والخطر مرتفع للغاية.

وأضاف بلينكن -خلال مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" (ABC)- أن الخطر في أفغانستان مرتفع للغاية، واصفا المهمة الأميركية هناك بأنها الأكثر خطورة.

وأكد أن طالبان ستسمح للأفغان بمغادرة بلادهم بعد 31 من أغسطس/آب الجاري، وهو ما تتوقعه أكثر من 100 دولة، مشيرا إلى أن من مصلحة طالبان أن يستمر مطار كابل في العمل فيما تعمل واشنطن على أن تكون لديها آليات ضرورية لاستمرار السفر.

وكشف الوزير عن وجود 300 مواطن أميركي في أفغانستان يريدون المغادرة، منوها إلى أن بلاده تعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحفيز طالبان للوفاء بالتزاماتها.

وكان تنظيم الدولة قد تبنى تفجيرا استهدف إحدى بوابات مطار كابل الخميس الماضي وراح ضحيته 175 شخصا، بينهم 28 على الأقل من مسلحي حركة طالبان، و13 عسكريا من مشاة البحرية الأميركية، كما أعلنت الخارجية البريطانية في بيان مقتل 3 من رعاياها في أفغانستان بينهم طفل.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن -بعد التفجير- إن عمليات الإجلاء من مطار كابل ستستمر، رغم الهجوم الانتحاري. كما نقلت رويترز عن مسؤول غربي قوله إن عمليات إجلاء المدنيين في مطار كابل تتواصل بوتيرة سريعة، وإنه يتم توفير مرور سريع لكل أجنبي لمغادرة هذا البلد.





إجراءات أمنية مشددة

وكان مراسل الجزيرة في أفغانستان نقل عن مسؤول في طالبان أن مسلحي الحركة أقاموا نقاط تفتيش وحواجز أمنية في محيط المطار، بعد تحذيرات أميركية من تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

وقال مسؤول في الحركة -لوكالة رويترز اليوم- إن طالبان والقوات الأميركية المنسحبة من البلاد تهدفان إلى تسليم مطار كابل على وجه السرعة.

وأكد ذلك المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "نحن بانتظار الإشارة الأخيرة من الأميركيين لنتولى بعد ذلك السيطرة الكاملة على مطار كابل".

وأضاف أن طالبان -التي سيطرت على العاصمة كابل يوم 15 أغسطس/آب بعد تقدم خاطف- لديها فريق مستعد لإدارة المطار يضم خبراء فنيين ومهندسين مؤهلين.