البث الحي
سياسة|أفغانستان

أفغانستان.. إدارة مطار كابل على طاولة مجموعة السبع وطالبان بانتظار الإشارة الأخيرة لتسلمه

عناصر من طالبان يشرفون على نقطة تفتيش أمام مطار كابل الدولي (الأناضول)
عناصر من طالبان يشرفون على نقطة تفتيش أمام مطار كابل الدولي (الأناضول)
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:07 PM (مكة المكرمة)

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) عن مصادر أن مسؤولين من تركيا وقطر ومجموعة الدول السبع الكبرى يعتزمون عقد اجتماع يوم غد الاثنين لبحث مستقبل أفغانستان، بما في ذلك إدارة مطار كابل.

في غضون ذلك، نقلت "واشنطن بوست" (Washington post) عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس جو بايدن يعتزم سحب السفير الأميركي وجميع الموظفين الدبلوماسيين من السفارة في كابل بحلول الثلاثاء المقبل.

وقال المسؤولون إن قرار إدارة بايدن بشأن ما إذا كانت ستعترف بحكومة طالبان أم لا قد يستغرق بعض الوقت.

وأوضحوا أن مسألة الاعتراف بطالبان قد تسهم في عودة محتملة للدبلوماسيين الأميركيين إلى أفغانستان.

كما نقلت واشنطن بوست عن المسؤولين الأميركيين أن واشنطن منخرطة في محادثات بشأن الإدارة المستقبلية لمطار كابل، وأن هذه المحادثات تشمل القطاع الخاص والشركاء الإقليميين مثل تركيا، إضافة إلى طالبان.

طالبان تستعد

من جانب آخر، نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مسؤول في حركة طالبان أن مسلحي الحركة أقاموا نقاط تفتيش وحواجز أمنية في محيط المطار، بعد تحذيرات أميركية من تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

وقال مسؤول في حركة طالبان الأفغانية لرويترز اليوم الأحد إن الحركة التي تولت السلطة في أفغانستان والقوات الأميركية المنسحبة من البلاد تهدفان إلى تسليم مطار كابل على وجه السرعة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "نحن بانتظار الإشارة الأخيرة من الأميركيين لنتولى بعد ذلك السيطرة الكاملة على مطار كابل".

وأضاف أن الحركة التي سيطرت على العاصمة كابل يوم 15 أغسطس/آب بعد تقدم خاطف لديها فريق مستعد لإدارة المطار يضم خبراء فنيين ومهندسين مؤهلين.

تعاون تركيا

وفي الموضوع ذاته، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي مع نظيره التركي خلوصي أكار استمرار التواصل بين البلدين من أجل الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمطار كابل.

وعبّر أوستن، في تغريدة له على تويتر، عن امتنان بلاده للدور التركي الذي وصفه بالمهم وطويل الأمد في دعم المهمة بمطار كابل.

وثمّن وزير الدفاع الأميركي العلاقات الدفاعية الدائمة مع تركيا، التي عكسها التعاون القوي بين البلدين في أفغانستان.

المصدر : الجزيرة + وكالات + الصحافة الأميركية

حول هذه القصة

على وقع تحذير من هجوم وشيك.. الإجلاء من كابل يدخل مرحلته الأخيرة وبايدن يتوعد تنظيم الدولة بالمزيد

بدأت القوات الأميركية المرحلة الأخيرة من عملية الإجلاء من مطار كابل، على وقع تحذير من هجوم محتمل خلال الساعات القادمة، وقال بايدن إن الغارة التي استهدفت تنظيم الدولة بأفغانستان مؤخرا لن تكون الأخيرة.

29/8/2021
المزيد من سياسة

لجنة أهالي درعا تعلن انهيار المفاوضات وقوات النظام السوري تواصل قصف الأحياء المحاصرة

بعد إحباط هجوم بسيارة مفخخة.. صواريخ بسماء كابل ومسؤول أميركي يعلن اعتراض 5 منها وواشنطن تحقق في مقتل مدنيين بغارة لها

سيارة محترقة جراء سقوط صواريخ أطلقت على مطار كابل (الأوروبية)

بحثا الأوضاع الأمنية والاقتصادية.. عباس يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي برام الله

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أبلغ عباس أن إسرائيل ستتخذ إجراءات لدعم الاقتصاد الفلسطيني (رويترز)

قبل يوم من انسحاب القوات الأميركية.. اجتماعان دوليان بشأن أفغانستان وشروط غربية للاعتراف بطالبان

قوات أميريكة في مطار كابل (وكالة الأنباء الأوروبية)
الأكثر قراءة

تفجيرا مطار كابل يعيدان تنظيم الدولة إلى المشهد.. ما الخطأ الذي ارتكبته طالبان وقد تندم عليه مستقبلا؟

حافظ سعيد مسؤول ولاية خراسان في تنظيم الدولة (الجزيرة)

شاهد.. ميسي يخطف الأضواء بفوز سان جيرمان على ريمس في أول مشاركة له بالدوري الفرنسي

مدافع ريمس لم يجد حلا لإيقاف ميسي سوى مسكه بهذه الطريقة (رويترز)

9 مشروبات يجب أن تصبح في قائمة المحظورات

يروج لمعظم العصائر على أنها مشروبات صحية، ويتجنب منتجوها الانتقادات عن طريق استخدام &#34;هريس الفاكهة&#34; (غيتي)

من جورج واشنطن إلى محمد رمضان.. ماذا تعني درجة الدكتوراه الفخرية؟

بعض ممن حصلوا على الدكتوراه الفخرية من جهات مختلفة (من اليمين) جورج واشنطن، الضفدع كيرميت، بيل غيتس، محمد رمضان (مواقع التواصل)