أفغانستان.. إدارة مطار كابل على طاولة مجموعة السبع وطالبان بانتظار الإشارة الأخيرة لتسلمه

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) عن مصادر أن مسؤولين من تركيا وقطر ومجموعة الدول السبع الكبرى يعتزمون عقد اجتماع يوم غد الاثنين لبحث مستقبل أفغانستان، بما في ذلك إدارة مطار كابل.

في غضون ذلك، نقلت "واشنطن بوست" (Washington post) عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس جو بايدن يعتزم سحب السفير الأميركي وجميع الموظفين الدبلوماسيين من السفارة في كابل بحلول الثلاثاء المقبل.

وقال المسؤولون إن قرار إدارة بايدن بشأن ما إذا كانت ستعترف بحكومة طالبان أم لا قد يستغرق بعض الوقت.

وأوضحوا أن مسألة الاعتراف بطالبان قد تسهم في عودة محتملة للدبلوماسيين الأميركيين إلى أفغانستان.

كما نقلت واشنطن بوست عن المسؤولين الأميركيين أن واشنطن منخرطة في محادثات بشأن الإدارة المستقبلية لمطار كابل، وأن هذه المحادثات تشمل القطاع الخاص والشركاء الإقليميين مثل تركيا، إضافة إلى طالبان.





طالبان تستعد

من جانب آخر، نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مسؤول في حركة طالبان أن مسلحي الحركة أقاموا نقاط تفتيش وحواجز أمنية في محيط المطار، بعد تحذيرات أميركية من تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

وقال مسؤول في حركة طالبان الأفغانية لرويترز اليوم الأحد إن الحركة التي تولت السلطة في أفغانستان والقوات الأميركية المنسحبة من البلاد تهدفان إلى تسليم مطار كابل على وجه السرعة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "نحن بانتظار الإشارة الأخيرة من الأميركيين لنتولى بعد ذلك السيطرة الكاملة على مطار كابل".

وأضاف أن الحركة التي سيطرت على العاصمة كابل يوم 15 أغسطس/آب بعد تقدم خاطف لديها فريق مستعد لإدارة المطار يضم خبراء فنيين ومهندسين مؤهلين.

تعاون تركيا

وفي الموضوع ذاته، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي مع نظيره التركي خلوصي أكار استمرار التواصل بين البلدين من أجل الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمطار كابل.

وعبّر أوستن، في تغريدة له على تويتر، عن امتنان بلاده للدور التركي الذي وصفه بالمهم وطويل الأمد في دعم المهمة بمطار كابل.

وثمّن وزير الدفاع الأميركي العلاقات الدفاعية الدائمة مع تركيا، التي عكسها التعاون القوي بين البلدين في أفغانستان.