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سياسة|يمن

قتلى وجرحى من العسكريين في هجوم على قاعدة العند الجوية جنوبي اليمن

هجوم صاروخي استهدف عرضا عسكريا في عدن عام 2019 (رويترز)
هجوم صاروخي استهدف عرضا عسكريا في عدن عام 2019 (رويترز)
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202110:50 AM (مكة المكرمة)

أفادت مصادر محلية يمنية بمقتل وجرح جنود يمنيين في هجوم استهدف اليوم الأحد قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوبي اليمن.

وأوضحت المصادر أن الهجوم وقع على معسكر تدريبي في القاعدة العسكرية أثناء أداء الجنود لطابور الصباح.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن طبيعة الهجوم وملابساته، كما أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتحدثت تقارير عن إطلاق صواريخ على القاعدة، في حين تحدثت أخرى عن هجوم بطائرة مسيرة.

فقد ذكرت وسائل إعلام يمنية أن 3 صواريخ أطلقت على القاعدة، في حين أفاد شهود عيان بأن الهجوم تم بواسطة طائرة مسيرة.

وبث ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد من المصابين أثناء تلقيهم الإسعافات الأولية.

وكانت نفس القاعدة تعرضت مطلع عام 2019 لهجوم من قبل جماعة الحوثي خلال عرض عسكري، مما أسفر عن قتلى وجرحى من أفراد الجيش اليمني.

على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن التحالف اعترض ودمّر طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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