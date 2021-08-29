في رسالة للأمير.. أعضاء في الكونغرس يشيدون بجهود قطر في إجلاء أميركيين وأفغان من كابل

أشاد أعضاء في الكونغرس الأميركي في رسالة مشتركة موجهة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بجهود الدوحة في إجلاء أميركيين ومتعاونين أفغان من كابل.

وعبّر أعضاء الكونغرس في رسالتهم عن الامتنان لما قدمته الحكومة القطرية من مساعدة في الأسابيع الماضية لمواجهة تحديات عملية الإجلاء من أفغانستان.

وأضاف المشرعون الأميركيون أن الولايات المتحدة لن تنسى أن السفير القطري رافق الأميركيين وحلفاءهم في شوارع كابل حتى مطار العاصمة الأفغانية.

وقال الأعضاء في رسالتهم إن واشنطن تأمل استمرار تعاونها مع الدوحة في هذه الظروف الصعبة، كما أعربوا عن ثقتهم في أن الشراكة القطرية الأميركية ستتعزّز.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجرى مساء الجمعة اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري الشيح محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، شكره فيه على دعم الدوحة الثابت وجهودها الإنسانية وعملها الدؤوب لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأميركيين وموظفي السفارة والأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابل إلى دول أخرى.





إشادات دولية

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO) ينس ستولتنبرغ عبر عن شكره لجهود دولة قطر في إجلاء موظفي الحلف وعائلاتهم من كابل.

كما أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن شكره وتقديره لما تبذله الدوحة من جهود وأدوار مقدرة في أفغانستان.