البث الحي
سياسة|أفغانستان

طالبان تكثّف المشاورات لتشكيل الحكومة وفرنسا وبريطانيا تسعيان لإقامة "منطقة آمنة" في كابل

الملا عبد الغني برادر (الوسط جلوسا) كان في كابل وعاد مجددا إلى قندهار للتشاور بشأن تشكيل الحكومة (رويترز)
الملا عبد الغني برادر (الوسط جلوسا) كان في كابل وعاد مجددا إلى قندهار للتشاور بشأن تشكيل الحكومة (رويترز)
29/8/2021

تكثّف حركة طالبان المشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، في حين تستعد فرنسا وبريطانيا لعرض مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إقامة منطقة آمنة في كابل.

فقد أفاد مراسل الجزيرة في قندهار (جنوبي أفغانستان) بأن رئيس المكتب السياسي لطالبان الملا عبد الغني برادر، وصل المدينة وبصحبته عدد من قادة الحركة.

وقالت مصادر للجزيرة إن زيارة هذا الوفد تهدف إلى إجراء مشاورات مع قادة في الحركة وفاعلين محليين بشأن جهود تشكيل الحكومة المقبلة في أفغانستان، وأضافت المصادر أن مسؤولين في طالبان سيأتون من مدينة كويتا الباكستانية للغرض نفسه.

وتابعت أن رئيس لجنة الدعوة والإرشاد في الحركة أمير خان متقي وصل بدوره إلى هلمند (جنوبي أفغانستان) لإجراء مشاورات مماثلة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان توجه قبل نحو 10 أيام إلى كابل قادما من قندهار، وعقد سلسلة من المشاورات سعيا لتشكيل حكومة جديدة وعدت طالبان بأن تكون حكومة شاملة.

من جهته، نفى المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد -في تصريح للجزيرة- تحديد موعد لتشكيل الحكومة أو التحدث بهذا الشأن مع أحد، مؤكدا أن الحركة ستقوم بجولة مشاورات مع جهات مختلفة لمزيد من التنسيق بشأن تسيير عمل الحكومة.

وكانت تقارير نسبت إلى المتحدث باسم طالبان قوله إن الحكومة ستشكل خلال أسبوع.

من جهته، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم -على تويتر- إن وفدا من المكتب السياسي للحركة التقى بمختلف الشخصيات السياسية وشيوخ العشائر والصحفيين والناشطين في کابل.

وأضاف نعيم في تغريدة أخرى أن وفد المكتب السياسي طمأن الجميع على أمنهم وسلامتهم، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مستقبل البلاد.

منطقة آمنة بكابل

على صعيد آخر، ومع قرب حلول موعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في 31 أغسطس/آب الجاري، تعتزم فرنسا وبريطانيا تقديم مشروع قرار في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان يوم غد الاثنين، يقترح إقامة منطقة آمنة في كابل للراغبين في مغادرة البلاد.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" (Le Journal du Dimanche) تنشر اليوم الأحد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مشروع القانون الذي يقترحه يهدف إلى تحديد منطقة آمنة في كابل تحت سلطة الأمم المتحدة، تتيح استمرار العمليات الإنسانية.

وأضاف أن ضمان خروج المدنيين بعد انتهاء عمليات الإجلاء الحالية يعد أحد الشروط المسبقة لأي علاقة بين فرنسا وحركة طالبان.

من جهته، لوَّح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب -في مقال سينشر اليوم في صحيفة "صنداي تليغراف" (The Sunday Telegraph)- بفرض عقوبات على حركة طالبان من خلال الأمم المتحدة والنظام البريطاني، إذا لم توفر الحركة ممرا آمنًا لخروج من تبقى من بريطانيين وأفغان إلى الدول المجاورة.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الدفعة الأخيرة من قوات بلاده غادرت كابل بعد 20 عاما من الوجود العسكري هناك، وتعهد بأن تحافظ بريطانيا بكل ما لديها من أدوات دبلوماسية وإنسانية على ما أُنجز في أفغانستان منذ 2001.

وكان جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتفقا على ضرورة تقديم مساعدات دولية وتبني مجموعة السبع نهجا مشتركا إزاء الحكومة التي ستتولى الأمور في أفغانستان مستقبلا.

الاعتراف بطالبان

وقال بيان بريطاني إن جونسون شدد على أن أي اعتراف بحركة طالبان وأي تعامل معها يجب أن يكونا مشروطين بسماحها بمرور آمن لمن يريدون مغادرة البلاد وباحترامها حقوق الإنسان.

وفي نفس الإطار، نقلت صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) عن مسؤولين قولهم إن الرئيس الأميركي جو بايدن يخطط لسحب سفير بلاده والدبلوماسيين من كابل بحلول بعد غد الثلاثاء، وإن قرار إدارته الاعتراف بحكومة طالبان قد يستغرق بعض الوقت.

في المقابل، أكد زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أفغانستان أنه سيتعين على موسكو بناء علاقات مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، مشيرا إلى أنها تسعى لذلك منذ 8 سنوات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

طالبان تتوقع إعلان حكومة في غضون أسبوع

قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الحركة سوف تعلن حكومة كاملة في غضون أسبوع، وأكد أنه من الصعب توقع وجود نساء فيها وأن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه كبار القادة.

28/8/2021

أفغانستان.. موسكو: علينا إقامة علاقات مع الحكومة الجديدة وفرنسا وبريطانيا تقترحان إنشاء "منطقة آمنة" في كابل

مع اقتراب انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان اقترحت باريس ولندن إنشاء منطقة آمنة في كابل، وبينما قررت الإدارة الأميركية تأجيل اعترافها بحكومة طالبان أكدت موسكو أن عليها إقامة علاقات معها.

29/8/2021

ضربة أميركية تستهدف أحد قادة تنظيم الدولة في أفغانستان والسفارة الأميركية تنصح مواطنيها بالابتعاد عن مطار كابل

قال الجيش الأميركي إنه استهدف أحد قادة تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان فجر اليوم السبت، فيما دعت السفارة الأميركية في أفغانستان رعاياها إلى الابتعاد عن مطار كابل خوفا من وقوع هجوم إرهابي آخر.

28/8/2021
المزيد من سياسة

الإعلام المتضرر الأكبر.. الوجه الآخر للإجلاء من كابل تفريغ أفغانستان من حملة الشهادات والأكاديميين والخبراء

استمرار عمليات إجلاء المواطنين الأفغان من مطار حامد كرزاي في العاصمة كابل (رويترز)

الصدر يشيد بقمة بغداد ويصفها بالناجحة ويثني على دور الكاظمي

الصدر اعتبر أن الكاظمي كان له أثر فاعل في الانفتاح على المحيط الدولي والإقليمي (الصحافة العراقية)

قتلى وجرحى من العسكريين في هجوم على قاعدة العند الجوية جنوبي اليمن

هجوم صاروخي استهدف عرضا عسكريا في عدن عام 2019 (رويترز)

التيار انقطع أثناء لقاء لوزيرها.. أزمة الكهرباء في السودان حرج حكومي واستياء شعبي

محطة قري الحرارية شمالي الخرطوم (موقع شركة التوليد الحراري السودانية على الإنترنت)
الأكثر قراءة
logo

الجانب المظلم لأينشتاين.. كيف استغل شهرته الواسعة للترويج للصهيونية؟

على وقع تحذير من هجوم وشيك.. عملية الإجلاء تدخل آخر مراحلها وطالبان بانتظار الإشارة الأخيرة لتسلم مطار كابل

أوزيل يستفز جماهير أرسنال بعد خسارة مذلة أمام مانشستر سيتي

أوزيل غادر أرسنال في يناير/كانون الأول الماضي بعد نحو 8 سنوات مع النادي الإنجليزي (ريوترز)

من جورج واشنطن إلى محمد رمضان.. ماذا تعني درجة الدكتوراه الفخرية؟

بعض ممن حصلوا على الدكتوراه الفخرية من جهات مختلفة (من اليمين) جورج واشنطن، الضفدع كيرميت، بيل غيتس، محمد رمضان (مواقع التواصل)