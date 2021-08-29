البث الحي
سياسة|سوريا

قتيلان بقصف قوات النظام السوري على درعا البلد وغارات مستمرة على إدلب

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وصل إلى دمشق في ثاني زيارة خارجية له منذ توليه مهام الخارجية الإيرانية.

صورة نشرها الدفاع المدني قبل أيام لآثار القصف على درعا (مواقع التواصل الاجتماعي)
صورة نشرها الدفاع المدني قبل أيام لآثار القصف على درعا (مواقع التواصل الاجتماعي)
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:37 PM (مكة المكرمة)

قالت مصادر محلية للجزيرة إن شخصين قتلا وأصيب آخرون في قصف صاروخي لقوات النظام السوري اليوم الأحد على الأحياء المحاصرة في درعا البلد.

وكثفت قوات النظام السوري قصفها بالصواريخ للأحياء المحاصرة في درعا البلد خلال الساعات الماضية، وفق ما أفادت المصادر ذاتها.

وشهدت الأحياء المحاصرة اشتباكات بين مقاتلين من الأهالي وقوات النظام، ولم تحقق المفاوضات بين اللجنة المكلفة من أهالي درعا البلد والنظام أي تقدم حتى الآن، في ظل إصرار قوات النظام على اجتياح المدينة.

يذكر أن المدنيين في الأحياء المحاصرة في درعا البلد وحي طريق السد والمخيمات يعيشون أزمة إنسانية في ظل استمرار القصف والمواجهات في المدينة منذ أكثر من شهرين.

قصف بإدلب

ومن ناحية أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات روسية استهدفت أطراف بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، وأسفرت عن دمار كبير في ممتلكات المدنيين ومنازلهم.

كما قصفت قوات النظام السوري بالمدفعية بلدتي كنصفرة وسفوهن بريف إدلب الجنوبي ما أسفر عن دمار في المنازل.

يشار إلى أن محافظة إدلب وما حولها تشهد تصعيدًا عسكريًّا متواصلًا من قبل قوات النظام وروسيا رغم وقف إطلاق النار المتفق عليه بين روسيا وتركيا في المنطقة العام الماضي.

وفي سياق مواز، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وصل إلى دمشق في ثاني زيارة خارجية له منذ توليه مهام الخارجية الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن من المتوقع أن يلتقي أمير عبد اللهيان في سوريا رئيس النظام بشار الأسد وعددا من المسؤولين السوريين.

وشارك عبد اللهيان أمس السبت في أول زيارة خارجية له في قمة بغداد لدعم العراق.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

درعا السورية.. خروج دفعة ثانية من المهجرين الرافضين للتسوية والنظام يقصف بلدة طفس

قالت مصادر محلية إن حافلتين خرجتا من منطقة درعا البلد في مدينة درعا تحملان دفعة ثانية من المهجرين إلى شمالي سوريا، فيما قتل مدنيان وجرح 6 آخرون أمس الخميس بقصف نفذته قوات النظام السوري على بلدة طفس.

27/8/2021
المزيد من سياسة

لجنة أهالي درعا تعلن انهيار المفاوضات وقوات النظام السوري تواصل قصف الأحياء المحاصرة

بعد إحباط هجوم بسيارة مفخخة.. صواريخ بسماء كابل ومسؤول أميركي يعلن اعتراض 5 منها وواشنطن تحقق في مقتل مدنيين بغارة لها

سيارة محترقة جراء سقوط صواريخ أطلقت على مطار كابل (الأوروبية)

بحثا الأوضاع الأمنية والاقتصادية.. عباس يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي برام الله

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أبلغ عباس أن إسرائيل ستتخذ إجراءات لدعم الاقتصاد الفلسطيني (رويترز)

قبل يوم من انسحاب القوات الأميركية.. اجتماعان دوليان بشأن أفغانستان وشروط غربية للاعتراف بطالبان

قوات أميريكة في مطار كابل (وكالة الأنباء الأوروبية)
الأكثر قراءة

تفجيرا مطار كابل يعيدان تنظيم الدولة إلى المشهد.. ما الخطأ الذي ارتكبته طالبان وقد تندم عليه مستقبلا؟

حافظ سعيد مسؤول ولاية خراسان في تنظيم الدولة (الجزيرة)

شاهد.. ميسي يخطف الأضواء بفوز سان جيرمان على ريمس في أول مشاركة له بالدوري الفرنسي

مدافع ريمس لم يجد حلا لإيقاف ميسي سوى مسكه بهذه الطريقة (رويترز)

9 مشروبات يجب أن تصبح في قائمة المحظورات

يروج لمعظم العصائر على أنها مشروبات صحية، ويتجنب منتجوها الانتقادات عن طريق استخدام &#34;هريس الفاكهة&#34; (غيتي)

من جورج واشنطن إلى محمد رمضان.. ماذا تعني درجة الدكتوراه الفخرية؟

بعض ممن حصلوا على الدكتوراه الفخرية من جهات مختلفة (من اليمين) جورج واشنطن، الضفدع كيرميت، بيل غيتس، محمد رمضان (مواقع التواصل)