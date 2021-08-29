ساحتها تويتر.. ردود فعل خليجية إثر الهجوم على قاعدة العند اليمنية

خلّف الهجوم على قاعدة العند اليمنية ردود فعل خليجية وتفاعلات لم تخل من الجدل، لا سيما إثر تغريدة نقلت تصريحات بشأن الهجوم عمّن يسمى المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الجنوبية.

وكانت مصادر يمنية أفادت بمقتل وجرح عشرات العسكريين في هجوم على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج (جنوبي البلاد) اليوم الأحد، ونسبت بعض المصادر الهجوم إلى الحوثيين، مشيرة إلى أنه نُفذ بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة.

وفي خضم الأخبار الواردة، نقل حساب "الحدث اليمني" التابع لقناة "العربية-الحدث" على موقع تويتر خبرا على لسان المقدم محمد النقيب، الذي وصفه الحساب بالمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي؛ وهو الأمر الذي أثار حفيظة مغردين سعوديين كون تلك القوات غير معترف بها رسميا، وهي مناوئة للحكومة اليمنية المدعومة سعوديا.

إن كان هذا الحساب تابعا لقناة العربية/الحدث فمن المستغرب أن تعترف وتعتمد قناة سعودية على قوات منشقة متمرده على الجيش اليمني المعترف به سعوديا ودوليا.

خاصة أن ما تسميه القناة القوات الجنوبية ومظلته السياسية (الانتقالي) عطلوا اتفاق الرياض وطردوا حكومة الوحدة المدعومة سعوديا. https://t.co/zwVr8HkGnn — سليمان العقيلي (@aloqeliy) August 29, 2021

وقال الكاتب السياسي السعودي سليمان العقيلي "إن كان هذا الحساب تابعا لقناة العربية-الحدث فمن المستغرب أن تعترف وتعتمد قناة سعودية على قوات منشقة متمردة على الجيش اليمني المعترف به سعوديا ودوليا".

آن الأوان لإحقاق الحق في #اليمن وكشف المتخابرين والعملاء. — Salman Al-Ansari (@Salansar1) August 29, 2021

وأضاف العقيلي أن "ما تسميه القناة القوات الجنوبية ومظلته السياسية (الانتقالي) عطلوا اتفاق الرياض وطردوا حكومة الوحدة المدعومة سعوديا".

كما علق المحلل السياسي سلمان الأنصاري قائلا "آن الأوان لإحقاق الحق في اليمن وكشف المتخابرين والعملاء".

تغريدة تم حذفها تشير إلى المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الجنوبية (مواقع التواصل)

وكان حساب الحدث اليمني نشر التغريدة ظهر اليوم الأحد قبل حذفها لاحقا.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول حكومي محلي قوله إن الحوثيين استهدفوا القاعدة بصواريخ وطائرات مسيرة، في حين ذكرت وسائل إعلام يمنية أن 3 صواريخ أطلقت على القاعدة، وأفاد شهود عيان بأن الهجوم تم بواسطة طائرة مسيرة.

وتعرضت القاعدة نفسها مطلع عام 2019 لهجوم من قبل جماعة الحوثي أثناء عرض عسكري، مما أسفر عن مقتل رئيس الاستخبارات العسكرية وجنود من الجيش اليمني.