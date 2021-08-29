البث الحي
سياسة|عراق

الصدر يشيد بقمة بغداد ويصفها بالناجحة ويثني على دور الكاظمي

الصدر اعتبر أن الكاظمي كان له أثر فاعل في الانفتاح على المحيط الدولي والإقليمي (الصحافة العراقية)
الصدر اعتبر أن الكاظمي كان له أثر فاعل في الانفتاح على المحيط الدولي والإقليمي (الصحافة العراقية)
29/8/2021

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إنه يمكن للعراق أن يلعب دورا مهما في استتباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن قمة بغداد التي عقدت أمس في العاصمة العراقية كانت ناجحة في جمع أطراف عديدة.

وأضاف في تغريدة له أن "القمة كانت أخوية قبل أن تكون سياسية أو غير ذلك"، مؤكدا أن "العدو لن يستطيع أن يمحو ذلك بفعل أو قول"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن أجمل ما في القمة هو انفتاح العراق على الدول العربية، بالإضافة إلى انفتاحه الدولي والإقليمي.

واعتبر أن استضافة العراق للقمة "انعطافة في غاية الأهمية من الناحية الاقتصادية والأمنية، وكذلك دلالة واضحة على أهمية العراق في المنطقة وعلى سيادته وريادته في شتى المجالات".

وتابع الصدر: "لا يسعني إلا أن أقدم الشكر للضيوف أولا، ولكل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ثانيا الذي كان له الأثر الفاعل في الانفتاح على المحيط الدولي والإقليمي وبالأخص (العربي)".

خوض الانتخابات

وكان الصدر قد أعلن الجمعة عودته عن مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في أكتوبر/تشرين الأول القادم، قائلا "اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات".

وأوضح أنه تسلم ورقة إصلاحية من القوى السياسية قال إنها جاءت وفقا لتطلعاته، داعيا إلى تطبيق بنود الورقة.

ورحّب الكاظمي بعودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات، داعيا كل المقاطعين للانتخابات إلى العودة عن قرارهم.

تجدر الإشارة إلى أن كتلة "سائرون" التي تتبع التيار الصدري، لها 54 مقعدا في البرلمان الحالي من أصل 329.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أطلق تصريحات هادئة نحو واشنطن والتقى البارزاني.. المالكي يسعى للعودة لرئاسة حكومة العراق

يقلب رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي خياراته للعودة لمنصب رئاسة الوزراء، عقب الانتخابات النيابية المقبلة، في حين شكل تراجع زعيم التيار الصدري عن قراره مقاطعة الانتخابات أهم العوائق.

28/8/2021
المزيد من سياسة

الإعلام المتضرر الأكبر.. الوجه الآخر للإجلاء من كابل تفريغ أفغانستان من حملة الشهادات والأكاديميين والخبراء

استمرار عمليات إجلاء المواطنين الأفغان من مطار حامد كرزاي في العاصمة كابل (رويترز)

مصادر محلية يمنية: مقتل وجرح جنود يمنيين في هجوم صاروخي على قاعدة العند بمحافظة لحج جنوبي اليمن

هجوم صاروخي استهدف عرضا عسكريا في عدن عام 2019 (رويترز)

طالبان تكثّف المشاورات لتشكيل الحكومة وفرنسا وبريطانيا تسعيان لإقامة "منطقة آمنة" في كابل

الملا عبد الغني برادر (الوسط جلوسا) كان في كابل وعاد مجددا إلى قندهار للتشاور بشأن تشكيل الحكومة (رويترز)

التيار انقطع أثناء لقاء لوزيرها.. أزمة الكهرباء في السودان حرج حكومي واستياء شعبي

محطة قري الحرارية شمالي الخرطوم (موقع شركة التوليد الحراري السودانية على الإنترنت)
الأكثر قراءة
logo

الجانب المظلم لأينشتاين.. كيف استغل شهرته الواسعة للترويج للصهيونية؟

على وقع تحذير من هجوم وشيك.. عملية الإجلاء تدخل آخر مراحلها وطالبان بانتظار الإشارة الأخيرة لتسلم مطار كابل

أوزيل يستفز جماهير أرسنال بعد خسارة مذلة أمام مانشستر سيتي

أوزيل غادر أرسنال في يناير/كانون الأول الماضي بعد نحو 8 سنوات مع النادي الإنجليزي (ريوترز)

من جورج واشنطن إلى محمد رمضان.. ماذا تعني درجة الدكتوراه الفخرية؟

بعض ممن حصلوا على الدكتوراه الفخرية من جهات مختلفة (من اليمين) جورج واشنطن، الضفدع كيرميت، بيل غيتس، محمد رمضان (مواقع التواصل)