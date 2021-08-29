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سياسة|مصر

السلطات المصرية تعيد فتح معبر رفح في الاتجاهين

عناصر أمنية بوزارة الداخلية في قطاع غزة أمام معبر رفح (الجزيرة-أرشيف)
عناصر أمنية بوزارة الداخلية في قطاع غزة أمام معبر رفح (الجزيرة-أرشيف)
29/8/2021

أعادت السلطات المصرية، صباح اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة للعمل بالاتجاهين بعد إغلاق دام عدة أيام، وشرعت بفتح بوابة المعبر لخروج المسافرين الذين تجمعوا في الساحة الفلسطينية للمعبر منذ ساعات الفجر.

وكانت القاهرة قد أغلقت المعبر أمام حركة البضائع والأفراد الاثنين الماضي بسبب ما قالت إنه "خلل تقني" لكن مصادر فلسطينية في غزة أشارت إلى أن إغلاقه كان "تعبيرا عن احتجاج مصر" على المواجهات التي شهدتها حدود غزة مع إسرائيل.

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عودة فتح معبر رفح باتجاه واحد يوم الخميس، على أن يعاد للعمل الطبيعي بشكل كامل الأحد.‎

ومنذ منتصف مايو/أيار 2018، يتم فتح معبر رفح بين غزة ومصر بشكل مستمر باستثناء أيام الإجازات الرسمية.

معبر رفح المنفذ الوحيد لغزة إلى العالم الخارجي (الجزيرة)

المنفذ الوحيد

ورفح المعبر الوحيد لغزة إلى العالم الخارجي، خاصة أن إسرائيل تحاصر القطاع منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.

وتوصلت إسرائيل وحركة حماس قبل نحو 3 أشهر إلى تهدئة بوساطة مصر وجهات أخرى، بعد 11 يوما دارت خلالها أعنف مواجهة عسكرية بين الطرفين.

واستشهد في هذه المواجهة 260 فلسطينيا بينهم أكثر من 60 طفلا، وفي الجانب الإسرائيلي قتل 13 شخصا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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