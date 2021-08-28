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سياسة|عراق

بمشاركة 9 دول.. انطلاق مؤتمر للتعاون في بغداد يبحث شراكات اقتصادية وملفات سياسية

الرئيس العراقي برهم صالح يرحب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبيل انطلاق المؤتمر (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح يرحب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبيل انطلاق المؤتمر (رويترز)
28/8/2021-|آخر تحديث: 28/8/202101:43 PM (مكة المكرمة)

انطلق في بغداد مؤتمر دولي تشارك فيه 9 دول معظمها من الجوار الإقليمي للعراق ومنظمات عربية ودولية، ويبحث التعاون الاقتصادي وملفات سياسية تهم المنطقة.

وذكرت التقارير أن المشاركين في مؤتمر التعاون والشراكة سيبحثون قضايا المنطقة، ومن بينها اليمن ولبنان، واستهداف السفن في الخليج، كما ستفرض التطورات في أفغانستان نفسها على أجندة المؤتمر.

وقد بدأ منذ صباح اليوم توافد الرؤساء والزعماء المشاركين في مؤتمر القمة الذي قالت مصادر عراقية إنه سيناقش ملفات تتعلق بتوسيع الشراكات الاقتصادية، ومحاربة الإرهاب، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق، وتوسيع التعاون بينه وبين دول الجوار.

وقد وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم إلى العاصمة العراقية على رأس وفد للمشاركة في المؤتمر، وكان في استقباله بالمطار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ثم رحب به الرئيس العراقي برهم صالح في مقر انعقاد القمة.

كما وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد المؤتمر وعقد لقاء لمدة ربع ساعة مع نظيره العراقي، وفق ما قال مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل الليلة الماضية إلى مطار بغداد الدولي للمشاركة في المؤتمر، وكان في استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ومن المقرر أن يزور ماكرون غدا الأحد مدينتي الموصل وأربيل.

وأكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية دعم بلاده اقتصاديا وسياسيا وأمنيا باعتبارها عنصرا رئيسا في التوازنات الإقليمية.

وقال صالح -في مؤتمر صحفي مع ماكرون- إن فرنسا تبقى شريكا مهما ومساندا لبلاده لاستكمال الحرب ضد ما وصفه بالإرهاب وتأمين استقرار المنطقة.

أما الرئيس الفرنسي فجدد وقوف فرنسا إلى جانب العراق في مواجهة التحديات، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، مشددا على أن التعاون الاقتصادي مع العراق سيتواصل في مجالات عدة.

ومن المقرر أن تشارك السعودية وإيران في المؤتمر بوزيري خارجيتهما، ودعيت كذلك الكويت والإمارات، كما سيحضر المؤتمر الملك الأردني عبد الله الثاني، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية التي قالت إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعي أيضا للمشاركة.

السلطات العراقية فرضت إجراءات أمنية في بغداد استعدادا للمؤتمر (رويترز)

ملفات سياسية واقتصادية

وقال مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم إن المؤتمر سينطلق بعد ظهر اليوم بعد اكتمال وصول قادة وممثلي الدول المشاركة، ويستغرق يوما واحدا.

وأضاف إبراهيم أن المؤتمر سيناقش ملفات سياسية واقتصادية، مشيرا إلى أن الملف السياسي يطغى بشكل كبير على هذا الاجتماع.

وتابع أن العراق يقول إن الأهداف الأساسية للمؤتمر تتمثل في تحقيق شراكات اقتصادية مع الدول المدعوة، موضحا أنه من الناحية السياسية هناك حديث عن أن مشاركة دول تمثل أقطابا للأزمة في المنطقة يعدّ إنجازا سياسيا بحد ذاته.

كما قال مدير مكتب الجزيرة إن بغداد تعتقد أن توفير المناخ المناسب لجلوس قادة وممثلي الدول المشاركة قد يكون الخطوة الأولى باتجاه حلحلة الأزمات بالمنطقة، ومن ثم إيجاد حلول لها في المستقبل، إن لم يكن خلال هذا المؤتمر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مستشار لرئيس الوزراء العراقي أن المؤتمر لا يرمي إلى بحث القضايا الخلافية في المنطقة، وإن بغداد تسعى من خلاله إلى نزع فتيل التوتر بين طهران والرياض.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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