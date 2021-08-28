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سياسة|عراق

العراق.. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أميركية على الحدود العراقية الكويتية

القوات الأميركية تتعرض لهجمات مستمرة من فصائل عراقية موالية لإيران (الجزيرة)
القوات الأميركية تتعرض لهجمات مستمرة من فصائل عراقية موالية لإيران (الجزيرة)
27/8/2021-|آخر تحديث: 28/8/202102:23 AM (مكة المكرمة)

قالت وسائل إعلام عراقية "إن 3 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت على موقع للقوات الأميركية عند معبر حدودي بين العراق والكويت في وقت متأخر من مساء الجمعة".

وقال ضابط في شرطة البصرة (جنوب) للأناضول "إن مجهولين أطلقوا 3 صواريخ من داخل الأراضي العراقية على القاعدة العسكرية عند معبر جريشان البري مع العراق" (صفوان من الجانب العراقي).

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام- أن صاروخين اثنين سقطا في محيط القاعدة العسكرية، أما الثالث فقد عبر القاعدة باتجاه الأراضي الكويتية، دون معرفة مكان سقوطه.

وأشار إلى أن المعلومات المتوفرة لدى السلطات العراقية تفيد بعدم سقوط أي خسائر بشرية.

ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب من السلطات العراقية أو القوات الأميركية بشأن الحادث.

من جانبه، أكد مصدر أمني كويتي أن الأوضاع على الحدود الكويتية العراقية مستقرة، مشيرا إلى أن الصواريخ سقطت داخل الأراضي العراقية ولم تستهدف الأراضي الكويتية.

وأضاف المصدر أن هناك اتصالات مستمر ة مع الجانب العراقي حول تطور الأوضاع، مؤكدا أن الحدود آمنة ولا يوجد ما يستدعي القلق أو الخوف، وأن الأمور تسير بشكل آمن وتحت السيطرة والمراقبة الحثيثة.

وفي الأشهر الأخيرة شن مجهولون هجمات متكررة بالصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة وعبوات ناسفة تستهدف السفارة الأميركية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في أرجاء العراق.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات، إذ هددت مرارا باستهداف القوات الأميركية إذا لم تغادر البلاد.

وتأتي الهجمات الجديدة رغم توصل بغداد وواشنطن في 26 يوليو/تموز الماضي إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية العام الجاري.

المصدر : الجزيرة + الأناضول + وكالة سند

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