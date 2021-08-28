أمير قطر يلتقي في بغداد الرئيس المصري ونائب رئيس دولة الإمارات

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم إمارة دبي، كما التقى أمير قطر بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وتم اللقاء في مقر رئاسة الوزراء العراقية، حيث جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله ..

الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر .. والمصير الخليجي واحد .. كان وسيبقى …

حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها .. pic.twitter.com/XBqPXvp1A5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 28, 2021

وقال الشيخ محمد بن راشد -عبر تويتر- إن الأمير تميم "شقيق وصديق" وإن الشعب القطري يمت له بالقرابة والمصاهرة، وإن "المصير الخليجي واحد، كان كذلك وسيبقى".

وكان أمير قطر التقى -أول أمس الخميس- الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في الإمارات والوفد المرافق له.

من جهة أخرى، التقى أمير دولة قطر بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بغداد، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.