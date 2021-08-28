البث الحي
سياسة|قطر

أمير قطر يلتقي في بغداد الرئيس المصري ونائب رئيس دولة الإمارات

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى لقائه نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد بمقر رئاسة الوزراء العراقية (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى لقائه نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد بمقر رئاسة الوزراء العراقية (قنا)
28/8/2021-|آخر تحديث: 28/8/202106:37 PM (مكة المكرمة)

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم إمارة دبي، كما التقى أمير قطر بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وتم اللقاء في مقر رئاسة الوزراء العراقية، حيث جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الشيخ محمد بن راشد -عبر تويتر- إن الأمير تميم "شقيق وصديق" وإن الشعب القطري يمت له بالقرابة والمصاهرة، وإن "المصير الخليجي واحد، كان كذلك وسيبقى".

وكان أمير قطر التقى -أول أمس الخميس- الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في الإمارات والوفد المرافق له.

من جهة أخرى، التقى أمير دولة قطر بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بغداد، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

حول هذه القصة

بعد الناتو.. واشنطن تشيد بجهود قطر الإنسانية ودورها في تسهيل إجلاء الأميركيين والأجانب من كابل

عبر وزير الخارجية الأميركي عن شكر بلاده لدولة قطر على جهودها الإنسانية ودورها في تسهيل العبور الآمن للمواطنين الأميركيين وموظفي السفارة والأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابل إلى دول أخرى.

28/8/2021
المزيد من سياسة

لوموند: لكل دولة قائمتها وأفغانها.. لكن ما مصير بقية الأفغان؟

حشود من الأفغان توجهت لمطار كابل عقب انتشار شائعات بوجود طائرات جاهزة لنقلهم إلى دول غربية (رويترز)

مسؤول إيراني: الحكومة الجديدة لا تعارض المفاوضات بشأن الملف النووي

من اجتماع سابق بين الوفد الإيراني والوفود الغربية في مفاوضات فيينا (رويترز-أرشيف)

أفغانستان.. إدارة مطار كابل على طاولة مجموعة السبع وطالبان بانتظار الإشارة الأخيرة لتسلمه

عناصر من طالبان يشرفون على نقطة تفتيش أمام مطار كابل الدولي (وكالة الأناضول)

كان سلاحا سريا.. تعرف على الصاروخ هيلفاير الذي استهدفت به واشنطن قادة تنظيم الدولة بأفغانستان

الغارة الأميركية جاءت ردا على تفجير مطار كابل الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود أميركيون (الفرنسية)
الأكثر قراءة

المؤرخة إليزابيث تومسون للجزيرة نت: هكذا سرق الغرب الديمقراطية من العرب قبل قرن لمصالح بريطانية وفرنسية

المؤرخة والأكاديمية إليزابيث ف. تومسون مختصة بالشرق الأوسط الحديث وهي أستاذة كرسي محمد فارسي للسلام الإسلامي في كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأميركية (مواقع التواصل)

ضمن مساعي تشكيل الحكومة.. زعيم طالبان يصل قندهار ويلتقي القيادات السياسية للحركة

برادر التقى في قندهار قادة محليين وزعماء قبائل للتشاور بشأن تشكيل الحكومة (رويترز)
logo

الجانب المظلم لأينشتاين.. كيف استغل شهرته الواسعة للترويج للصهيونية؟

منها ملابس السباحة وأطواق الشعر.. قطع ملابس يمكن أن تشكل خطرا على الصحة

السترات الكبيرة والثقيلة يمكن أن تسبب شعورا غير مريح في الرقبة والظهر (مواقع التواصل)