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سياسة|أفغانستان

أسفرت عن 3 آلاف قتيل.. أبرز الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية في أفغانستان

سنة 2010 كانت الأكثر دموية للقوات الأميركية في أفغانستان (رويترز)
سنة 2010 كانت الأكثر دموية للقوات الأميركية في أفغانستان (رويترز)
27/8/2021

بلغت الخسائر البشرية للجيش الأميركي خلال 20 عاما من وجوده في أفغانستان نحو 3 آلاف قتيل، سقط نصفهم بين 2009 و2012.

وكانت سنة 2010 الأكثر دموية بالنسبة للقوات الأميركية في أفغانستان، بعدد إجمالي من القتلى بلغ 499 قتيلا، قضوا في هجمات لحركة طالبان وحوادث عرضية.

وفيما يأتي أبرز الهجمات والأحداث التي تعرضت لها القوات الأميركية في أفغانستان:

  • أبريل/نيسان 2005

مقتل 16 جنديا أميركيا في تحطم طائرة مروحية بسبب عاصفة رملية جنوبي أفغانستان.

  • أكتوبر/تشرين الأول 2009

مقتل 18 جنديا أميركيا في هجومين بإقليم نورستان شرقي أفغانستان، وحادث تحطم مروحيتين في الجنوب.

  • ديسمبر/كانون الأول 2009

مقتل 7 موظفين في وكالة الإستخبارات الأميركية "سي آي إيه" (CIA) وإصابة 6 في هجوم بقاعدة عسكرية أميركية بولاية خوست قرب الحدود مع باكستان.

  • أغسطس/آب 2010

مقتل 7 جنود أميركيين في هجومين لطالبان جنوبي أفغانستان.

  • يونيو/حزيران 2011

مقتل 31 جنديا من القوات الخاصة الأميركية في تحطم مروحية بولاية وردك جنوب العاصمة كابل.

  • أكتوبر/تشرين الأول 2011

مقتل 13 جنديا أميركيا في هجوم انتحاري ضد قافلة لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO) بالعاصمة كابل.

  • مايو/أيار 2013

مصرع ‏8‏ جنود من قوات الناتو بينهم ‏7‏ أميركيين في 3 هجمات منفصلة في أفغانستان‏.

  • يوليو/تموز 2015

طالبان تعلن مقتل 16 جنديا أميركيا، وإسقاط مروحية عسكرية.

المصدر : الجزيرة

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