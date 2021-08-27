يرى مقال بصحيفة واشنطن بوست أن سقوط أفغانستان في يد طالبان درس للحزبين الجمهوري والديمقراطي، مفاده أن الدول لا يمكن إصلاحها تحت تهديد السلاح، وأن الاحتلال العبثي لا يمكن أبدا أن ينتهي بموكب احتفالي.
أسفرت عن 3 آلاف قتيل.. أبرز الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية في أفغانستان
بلغت الخسائر البشرية للجيش الأميركي خلال 20 عاما من وجوده في أفغانستان نحو 3 آلاف قتيل، سقط نصفهم بين 2009 و2012.
وكانت سنة 2010 الأكثر دموية بالنسبة للقوات الأميركية في أفغانستان، بعدد إجمالي من القتلى بلغ 499 قتيلا، قضوا في هجمات لحركة طالبان وحوادث عرضية.
وفيما يأتي أبرز الهجمات والأحداث التي تعرضت لها القوات الأميركية في أفغانستان:
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أبريل/نيسان 2005
مقتل 16 جنديا أميركيا في تحطم طائرة مروحية بسبب عاصفة رملية جنوبي أفغانستان.
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أكتوبر/تشرين الأول 2009
مقتل 18 جنديا أميركيا في هجومين بإقليم نورستان شرقي أفغانستان، وحادث تحطم مروحيتين في الجنوب.
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ديسمبر/كانون الأول 2009
مقتل 7 موظفين في وكالة الإستخبارات الأميركية "سي آي إيه" (CIA) وإصابة 6 في هجوم بقاعدة عسكرية أميركية بولاية خوست قرب الحدود مع باكستان.
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أغسطس/آب 2010
مقتل 7 جنود أميركيين في هجومين لطالبان جنوبي أفغانستان.
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يونيو/حزيران 2011
مقتل 31 جنديا من القوات الخاصة الأميركية في تحطم مروحية بولاية وردك جنوب العاصمة كابل.
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أكتوبر/تشرين الأول 2011
مقتل 13 جنديا أميركيا في هجوم انتحاري ضد قافلة لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO) بالعاصمة كابل.
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مايو/أيار 2013
مصرع 8 جنود من قوات الناتو بينهم 7 أميركيين في 3 هجمات منفصلة في أفغانستان.
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يوليو/تموز 2015
طالبان تعلن مقتل 16 جنديا أميركيا، وإسقاط مروحية عسكرية.