يقدرون بـ1500 أميركي لا يزالون في أفغانستان… من هم ولماذا لا يغادرون؟

قد يكون هناك ما يصل إلى 1500 أميركي لا يزالون في أفغانستان في انتظار الإجلاء، وقد أعطت وزارة الخارجية 500 منهم تعليمات محددة حول كيفية الوصول إلى مطار كابل بأمان، بينما ذكرت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة ما زالت تحاول الاتصال بالألف الباقين، بالرغم من أن عدد الذين يرغبون بالفعل في المغادرة قد يكون أقل.

وعقب خطابه الذي وجهه للشعب الأميركي في ضوء مقتل 13 من عناصر قوات المشاة البحرية (المارينز) في محيط مطار كابل في هجوم إرهابي أمس، غرد الرئيس جو بايدن بالقول إنه "وعلى الرغم من المخاطر والظروف غير العادية، تمكنا من إجلاء أكثر من 100 ألف شخص في غضون أيام فقط (…) لن يردعنا الإرهابيون، ولن نسمح لهم بوقف مهمتنا. سنواصل الإخلاء".

Despite extraordinary dangers and risks, we were able to evacuate more than 100,000 people in just a matter of days. We can — and we must — complete our mission.

We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation.

— President Biden (@POTUS) August 27, 2021