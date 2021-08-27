نيجيريا.. قس كاثوليكي يبني مسجدا في العاصمة أبوجا

رغم الصراعات الدينية التي تشهدها نيجيريا من وقت لآخر، تبنى القس الكاثوليكي كليستوس إيسارا مبادرة لبناء مسجد للمسلمين في العاصمة أبوجا.

وبُني المسجد في قرية باغادا بمنطقة غواغوالادا بأبوجا، واستغرق بناؤه عامًا تقريبًا، وافتتح للعبادة في الأول من مايو/أيار الماضي.

وقال القس إيسارا إنهم أتوا إلى قرية باغادا لمباشرة أنشطتهم التبشيرية عام 1998، وقاموا بإنشاء حضانة ومدرسة ابتدائية، ورغم أن رئيس القرية ومعظم سكانها من المسلمين فإنهم لم يرفضوا قدومهم.

وأضاف القس أن القرية لم تكن بها مدرسة، وأن رئيس القرية منحهم قطعة أرض فقاموا بتشييد مدرسة ليتعلم بها الأطفال.

صورة للمسجد الذي تبنى القس الكاثوليكي بناؤه (الأناضول)

وذكر إيسارا أن مسجد القرية تعرض إلى أضرار، مما حدا بمسلمي القرية إلى أداء صلواتهم في قطعة أرض أمام المدرسة، ولذلك التقى زعيم القرية وعرض عليه إقامة مسجد جديد.

وتابع أن رئيس القرية طلب منا مصلى صغيرا، فأخبرته بأنه لا توجد مشكلة وأننا سنساعدهم مثلما ساعدونا ومنحونا الأرض.

فطلبنا مساعدة من أحد التجار أثناء بناء المسجد، وأخبرناه بأن لديهم برنامجا تعليميا مجانيا في القرية، ويرغبون في بناء مسجد للمسلمين لتنمية المنطقة ولكنهم لا يقدرون على تحمل تكاليف البناء.

وأوضح إيسارا أن التاجر أعرب عن سعادته لسماع هذا الأمر ووافق على مساعدتهم ماديا ومعنويا، فتم بناء المسجد في حوالي عام، وبذلك أصبح لدى المسلمين بالقرية مسجد يصلون فيه.

الصلوات بدأت تقام في المسجد (الأناضول)

محبة وسلام

وأشار إيسارا إلى أن أحداث العنف التي تنشب بين حين وآخر بين المسيحيين والمسلمين في نيجيريا وخاصة في المناطق الشمالية مثيرة للقلق، إلا أن الديانتين تتصفان بالسلام والمحبة.

وأفاد بأن بعض المسيحيين اعترضوا على قيامه ببناء مسجد للمسلمين، إلا أنه حاول أن يشرح لهم أن أتباع الديانتين ليسوا أعداء، مشددا على أن هناك سلامًا ووئاما بين المسلمين والمسيحيين في القرية التي يعيشون فيها سويًا دون نزاع أو مشاجرة.

من جهته، صرح الحاج أومارو صالحو رئيس قرية باغادا بأن مسلمي ومسيحيي القرية يعيشون في مكان واحد منذ سنوات دون أي مشاكل.

وأكد أن أعمال العنف بين الطرفين يمكن منعها من خلال الأعمال الصالحة، مثل بناء المدارس في القرى، والمراكز الصحية، والمساجد، مشيرا إلى أن مسجد قريتهم يعد رمزا للسلام والوئام بين أتباع الديانتين، ودعا صالحو إلى إنهاء النزاعات الدينية المستمرة في جميع أنحاء البلاد.