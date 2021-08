فرنسا تلتقي حركة طالبان لبحث عملية الإجلاء من مطار كابل

ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أنها أجرت اتصالات مع حركة طالبان في الدوحة وكابل تتعلق بمسائل إجرائية بشأن عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين إن ممثلي الحركة التقوا المبعوث الفرنسي فرانسوا ريشير والوفد المرافق له في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف شاهين في تغريدة على تويتر أن الاجتماع بحث قضايا سياسية، فضلا عن التطورات الراهنة في أفغانستان.

كما أشار إلى أن وفد الحركة قال للمبعوث الفرنسي إن السلام يعم كافة أرجاء أفغانستان، وإن الطلاب والطالبات عادوا إلى مدارسهم، ووسائل الإعلام عادت إلى عملها.

وأكد أن كل أفغاني يحمل وثائق له حق السفر إلى الخارج بعد إعادة فتح الجزء المدني من مطار كابل.

IEA delegation headed by Sher M. Abbas Stanikzai, Deputy Director, Political Office, met French envoy François Richier and his delegation in Doha, yesterday. Political issues and ongoing situation of Afghanistan came under discussion.

