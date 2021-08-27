فرنسا تلتقي حركة طالبان لبحث عملية الإجلاء من مطار كابل

ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أنها أجرت اتصالات مع حركة طالبان في الدوحة وكابل تتعلق بمسائل إجرائية بشأن عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين إن ممثلي الحركة التقوا المبعوث الفرنسي فرانسوا ريشير والوفد المرافق له في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف شاهين في تغريدة على تويتر أن الاجتماع بحث قضايا سياسية، فضلا عن التطورات الراهنة في أفغانستان.

كما أشار إلى أن وفد الحركة قال للمبعوث الفرنسي إن السلام يعم كافة أرجاء أفغانستان، وإن الطلاب والطالبات عادوا إلى مدارسهم، ووسائل الإعلام عادت إلى عملها.

وأكد أن كل أفغاني يحمل وثائق له حق السفر إلى الخارج بعد إعادة فتح الجزء المدني من مطار كابل.

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IEA delegation headed by Sher M. Abbas Stanikzai, Deputy Director, Political Office, met French envoy François Richier and his delegation in Doha, yesterday. Political issues and ongoing situation of Afghanistan came under discussion. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) August 27, 2021

من جانبه، أعلن كليمان بون مساعد وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسي أن بلاده ستواصل عمليات الإجلاء من كابل، مشيرا إلى أن هذه العمليات قد تستمر إلى ما بعد مساء اليوم الجمعة.

وأشار بون إلى أن بلاده ستحتفظ بسفيرها لدى أفغانستان وبطاقمه الدبلوماسي والقنصلي على أن يقوموا بمهامهم من باريس.

وأوضح أن هذا الإجراء يهدف للحفاظ على أدنى أشكال التواصل، لكنه لا يعني الاعتراف بحركة طالبان، حسب تعبيره.

وأعرب عن أمله في أن تفضي العملية السياسية إلى تشكيل حكومة أفغانية تضم أطرافا سياسية أخرى وليس طالبان فقط.

واستأنف مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية اليوم الجمعة رحلات الإجلاء بعد يوم من انفجار مزدوج استهدف محيطه، وأسفر عن مقتل نحو 170 شخصا على الأقل.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم، وفق ما نقلته وكالة "أعماق" المحسوبة عليه في بيان على منصة "تلغرام" (Telegram).