البث الحي
سياسة|فرنسا

فرنسا تلتقي حركة طالبان لبحث عملية الإجلاء من مطار كابل

طائرة فرنسية تحط بمطار رواسي شارل ديغول في باريس قادمة من أفغانستان (رويترز)
طائرة فرنسية تحط بمطار رواسي شارل ديغول في باريس قادمة من أفغانستان (رويترز)
27/8/2021

ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أنها أجرت اتصالات مع حركة طالبان في الدوحة وكابل تتعلق بمسائل إجرائية بشأن عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين إن ممثلي الحركة التقوا المبعوث الفرنسي فرانسوا ريشير والوفد المرافق له في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف شاهين في تغريدة على تويتر أن الاجتماع بحث قضايا سياسية، فضلا عن التطورات الراهنة في أفغانستان.

كما أشار إلى أن وفد الحركة قال للمبعوث الفرنسي إن السلام يعم كافة أرجاء أفغانستان، وإن الطلاب والطالبات عادوا إلى مدارسهم، ووسائل الإعلام عادت إلى عملها.

وأكد أن كل أفغاني يحمل وثائق له حق السفر إلى الخارج بعد إعادة فتح الجزء المدني من مطار كابل.

من جانبه، أعلن كليمان بون مساعد وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسي أن بلاده ستواصل عمليات الإجلاء من كابل، مشيرا إلى أن هذه العمليات قد تستمر إلى ما بعد مساء اليوم الجمعة.

وأشار بون إلى أن بلاده ستحتفظ بسفيرها لدى أفغانستان وبطاقمه الدبلوماسي والقنصلي على أن يقوموا بمهامهم من باريس.

وأوضح أن هذا الإجراء يهدف للحفاظ على أدنى أشكال التواصل، لكنه لا يعني الاعتراف بحركة طالبان، حسب تعبيره.

وأعرب عن أمله في أن تفضي العملية السياسية إلى تشكيل حكومة أفغانية تضم أطرافا سياسية أخرى وليس طالبان فقط.

واستأنف مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية اليوم الجمعة رحلات الإجلاء بعد يوم من انفجار مزدوج استهدف محيطه، وأسفر عن مقتل نحو 170 شخصا على الأقل.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم، وفق ما نقلته وكالة "أعماق" المحسوبة عليه في بيان على منصة "تلغرام" (Telegram).

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تحركات دبلوماسية تبحث مع طالبان الضمانات الأمنية والحقوقية التي تتعلق بمستقبل أفغانستان

تزامنا مع جهود الإجلاء من مطار كابل، تستمر التحركات الدبلوماسية للتواصل مع طالبان بهدف الحصول على ضمانات من أجل تسهيل العملية، ورسم ملامح العلاقة المستقبلية بين عدد من الدول ونظام أفغانستان الجديد.

26/8/2021

أكد تقاسم المعلومات مع طالبان.. قائد القيادة الأميركية الوسطى: هجمات تنظيم الدولة بأفغانستان ستستمر

توقع قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي أن تستمر هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان، مستبعدا أن تكون حركة طالبان متورطة في تفجيري مطار كابل اللذين تبنى التنظيم أحدهما.

26/8/2021
المزيد من سياسة

خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي.. بايدن يلوح بخيارات غير دبلوماسية تجاه إيران ويؤكد حل الدولتين

البيت الأبيض قال إن بايدن أكد دعم إدارته تجديد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية (وكالة الأنباء الأوروبية)

استهدف قياديا بتنظيم الدولة في ننغرهار.. البنتاغون وطالبان يقدمان تفاصيل أول رد أميركي على هجوم كابل والإجلاء يتسارع

عمليات الإجلاء تتواصل بوتيرة متسارعة بعد يومين من وقوع الانفجار في مطار كابول (الأناضول)

ضربة أميركية تستهدف أحد قادة تنظيم الدولة في أفغانستان والسفارة الأميركية تنصح مواطنيها بالابتعاد عن مطار كابل

العراق.. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أميركية على الحدود العراقية الكويتية

القوات الأميركية تتعرض لهجمات مستمرة من فصائل عراقية موالية لإيران (الجزيرة)
الأكثر قراءة

حسابات جيران أفغانستان.. من المستفيد من فراغ الانسحاب الأميركي؟

(الجزيرة)

قيد الاعتقال حاليا.. نجل قيادي بارز من عهد صدام حسين يناشد لإنقاذ والده وهكذا رد الكاظمي

لطيف نصيف جاسم شغل العديد من المناصب في عهد صدام حسين (رويترز)

قيس سعيّد يسبقه لسانه ويضيف آية مزعومة إلى القرآن الكريم.. ما الذي قاله؟

(الجزيرة)

يكفر طالبان ويصفها بـ”العميلة”.. من “تنظيم خراسان” المتهم بتفجير مطار كابل؟

حافظ سعيد مسؤول ولاية خراسان في تنظيم الدولة الإسلامية (الجزيرة)