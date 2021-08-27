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توقع استفتاء ثان على استقلال أسكتلندا عن بريطانيا

الأسكتلنديون اختاروا البقاء في بريطانيا بنسبة 55% خلال استفتاء 2014 (رويترز)
الأسكتلنديون اختاروا البقاء في بريطانيا بنسبة 55% خلال استفتاء 2014 (رويترز)
27/8/2021

أفاد موقع صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، اليوم الجمعة، بأن أسكتلندا قد تجري استفتاءً آخر من أجل الاستقلال عن المملكة المتحدة حال تزايد الدعم الشعبي للاستفتاء الجديد إلى 60%.

وبحسب الصحيفة، يتوقع وزير الدولة البريطاني لشؤون أسكتلندا، أليستر جاك، تزايد الدعم الشعبي لإجراء استفتاء خلال مدة زمنية معقولة.

ويأتي ذلك عقب تصريحات وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، حيث رجح إمكانية إجراء استفتاء بشأن استقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة حال توافر "إرادة موحدة" للأسكتلنديين.

وكانت الحكومة البريطانية قالت في وقت سابق إن هذا ليس الوقت المناسب لإجراء استفتاء آخر بشأن استقلال أسكتلندا، وشددت على أن التركيز يجب أن ينصبّ على التعافي من جائحة كورونا.

وتشير وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أنه رغم ارتفاع نسبة التأييد لاستقلال أسكتلندا إلى أكثر من 50% خلال فترة تفشي وباء كورونا، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة انقساما نسبيا بين مؤيدي الاستقلال ومعارضيه.

ومن المتوقع أن تطرح رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجن خطتها أمام الحكومة الأسبوع المقبل، بعد فوز الحزب الوطني الأسكتلندي بزعامتها، في انتخابات مايو/أيار الماضي.

وقالت ستورجن إنها تريد إجراء استفتاء جديد خلال النصف الأول من الدورة البرلمانية الأسكتلندية الجديدة، على الأرجح في عام 2023.

وتوصل الحزب الوطني الأسكتلندي الأسبوع الماضي إلى اتفاق للتعاون مع حزب الخضر الأسكتلندي المؤيد للاستقلال، ما يمنحه أغلبية واضحة في البرلمان الأسكتلندي.

ومع ذلك، تتطلب الدعوة إلى إجراء استفتاء جديد موافقة الحكومة البريطانية على أساس الاستفتاء السابق في عام 2014، الذي صوّت فيه نحو 55% من الأسكتلنديين لصالح البقاء في المملكة المتحدة مقابل معارضة 45%.

المصدر : الألمانية

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