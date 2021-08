اعتبرها شريكا تتزايد أهميته.. الناتو يشكر قطر لدورها في إجلاء أعضاء الحلف وعائلاتهم من كابل

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) ينس ستولتنبرغ عن شكره لجهود دولة قطر في إجلاء أعضاء الحلف وعائلاتهم من كابل.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن ستولتنبرغ أجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الجمعة، بحثا خلاله أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وخصوصا تطورات الأوضاع في أفغانستان، إضافة إلى علاقات التعاون بين دولة قطر وحلف الناتو وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأكد الجانبان على أهمية الانتقال السلمي للسلطة في أفغانستان بما يحقق مصالح الشعب الأفغاني، كما قال ستولتنبرغ في تغريدة له على تويتر (Twitter) إن قطر لاعب أساسي في المنطقة وهي شريك تتزايد أهميته بالنسبة للحلف.

Spoke with His Highness Emir @TamimBinHamad to thank him for #Qatar's leading role in facilitating the evacuation of many thousands of people from #Afghanistan. Qatar is a key actor in the region, and is an increasingly important partner for #NATO. pic.twitter.com/umIA9DfXvI

