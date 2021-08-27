اعتبرها شريكا تتزايد أهميته.. الناتو يشكر قطر لدورها في إجلاء أعضاء الحلف وعائلاتهم من كابل

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) ينس ستولتنبرغ عن شكره لجهود دولة قطر في إجلاء أعضاء الحلف وعائلاتهم من كابل.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن ستولتنبرغ أجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الجمعة، بحثا خلاله أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وخصوصا تطورات الأوضاع في أفغانستان، إضافة إلى علاقات التعاون بين دولة قطر وحلف الناتو وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأكد الجانبان على أهمية الانتقال السلمي للسلطة في أفغانستان بما يحقق مصالح الشعب الأفغاني، كما قال ستولتنبرغ في تغريدة له على تويتر (Twitter) إن قطر لاعب أساسي في المنطقة وهي شريك تتزايد أهميته بالنسبة للحلف.

Spoke with His Highness Emir @TamimBinHamad to thank him for #Qatar's leading role in facilitating the evacuation of many thousands of people from #Afghanistan. Qatar is a key actor in the region, and is an increasingly important partner for #NATO. pic.twitter.com/umIA9DfXvI — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 27, 2021

من جانبه أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أهمية حماية المدنيين وضرورة تكثيف الجهود اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية في أفغانستان.

ودعا إلى السعي نحو تسوية سياسية شاملة تضمن انتقالا وتداولا سلميا للسلطة في أفغانستان، تماشيا مع المكتسبات التي حققها الشعب الأفغاني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية القطري نظيرته الإندونيسية ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي في الدوحة، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر التطورات الميدانية في أفغانستان بشقيها الأمني والسياسي.