البث الحي
سياسة|قطر

اعتبرها شريكا تتزايد أهميته.. الناتو يشكر قطر لدورها في إجلاء أعضاء الحلف وعائلاتهم من كابل

أمير قطر (يسار) في لقاء سابق بالأمين العام لحلف الناتو بمقر الحلف في بروكسل (وكالة الأنباء الأوروبية-أرشيف)
أمير قطر (يسار) في لقاء سابق بالأمين العام لحلف الناتو بمقر الحلف في بروكسل (وكالة الأنباء الأوروبية-أرشيف)
27/8/2021-|آخر تحديث: 27/8/202105:35 PM (مكة المكرمة)

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) ينس ستولتنبرغ عن شكره لجهود دولة قطر في إجلاء أعضاء الحلف وعائلاتهم من كابل.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن ستولتنبرغ أجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الجمعة، بحثا خلاله أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وخصوصا تطورات الأوضاع في أفغانستان، إضافة إلى علاقات التعاون بين دولة قطر وحلف الناتو وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأكد الجانبان على أهمية الانتقال السلمي للسلطة في أفغانستان بما يحقق مصالح الشعب الأفغاني، كما قال ستولتنبرغ في تغريدة له على تويتر (Twitter) إن قطر لاعب أساسي في المنطقة وهي شريك تتزايد أهميته بالنسبة للحلف.

من جانبه أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أهمية حماية المدنيين وضرورة تكثيف الجهود اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية في أفغانستان.

ودعا إلى السعي نحو تسوية سياسية شاملة تضمن انتقالا وتداولا سلميا للسلطة في أفغانستان، تماشيا مع المكتسبات التي حققها الشعب الأفغاني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية القطري نظيرته الإندونيسية ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي في الدوحة، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر التطورات الميدانية في أفغانستان بشقيها الأمني والسياسي.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي.. بايدن يلوح بخيارات غير دبلوماسية تجاه إيران ويؤكد حل الدولتين

البيت الأبيض قال إن بايدن أكد دعم إدارته تجديد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية (وكالة الأنباء الأوروبية)

استهدف قياديا بتنظيم الدولة في ننغرهار.. البنتاغون وطالبان يقدمان تفاصيل أول رد أميركي على هجوم كابل والإجلاء يتسارع

عمليات الإجلاء تتواصل بوتيرة متسارعة بعد يومين من وقوع الانفجار في مطار كابول (الأناضول)

ضربة أميركية تستهدف أحد قادة تنظيم الدولة في أفغانستان والسفارة الأميركية تنصح مواطنيها بالابتعاد عن مطار كابل

العراق.. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أميركية على الحدود العراقية الكويتية

القوات الأميركية تتعرض لهجمات مستمرة من فصائل عراقية موالية لإيران (الجزيرة)
الأكثر قراءة

حسابات جيران أفغانستان.. من المستفيد من فراغ الانسحاب الأميركي؟

(الجزيرة)

قيس سعيّد يسبقه لسانه ويضيف آية مزعومة إلى القرآن الكريم.. ما الذي قاله؟

(الجزيرة)

قيد الاعتقال حاليا.. نجل قيادي بارز من عهد صدام حسين يناشد لإنقاذ والده وهكذا رد الكاظمي

لطيف نصيف جاسم شغل العديد من المناصب في عهد صدام حسين (رويترز)

يكفر طالبان ويصفها بـ”العميلة”.. من “تنظيم خراسان” المتهم بتفجير مطار كابل؟

حافظ سعيد مسؤول ولاية خراسان في تنظيم الدولة الإسلامية (الجزيرة)