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سياسة|مكسيك

أزمة عميقة في الطب الشرعي.. 52 ألف جثة لمجهولين في المكسيك

تفيد الأرقام الحكومية بأن عدد المفقودين في جميع أنحاء البلاد يبلغ نحو 82 ألفا و500

أغلبية الجثث المجهولة الهوية وضعت في مقابر جماعية بمقابر عامة (الأوروبية)
أغلبية الجثث المجهولة الهوية وضعت في مقابر جماعية بمقابر عامة (الأوروبية)
27/8/2021

ذكرت منظمة "الحركة من أجل المفقودين في المكسيك"، أمس الخميس، أن أكثر من 50 جثة لمجهولين دفنت في مقابر جماعية أو لدى خدمات الطب الشرعي في المكسيك التي تشهد أعمال عنف.

وحذرت المنظمة من أن البلاد تواجه "أزمة عميقة في الطب الشرعي" في التعرف على الرفات البشرية.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن 60% من الجثث المجهولة الهوية التي يبلغ عددها 52 ألفا وضعت في مقابر جماعية بمقابر عامة.

وأشارت إلى أنها حصلت على هذه الأرقام من طلبات للحصول على معلومات عامة من أجهزة الطب الشرعي.

وأضافت أن البقية موجودون في منشآت للطب الشرعي أو جامعات أو مواقع لم تتمكن الحكومة أو لا ترغب في تأكيدها.

عنف متزايد

وقال التقرير إن الأرقام "تكشف تأثير زيادة العنف في السنوات الـ15 الماضية على المجتمع لا سيما بشأن الاختفاء القسري وجرائم القتل".

وأضاف أن النقص في الموظفين وعدم كفاية التدريب والأجور المنخفضة والعقود المؤقتة هي بعض أسباب مشاكل خدمات الطب الشرعي.

وأوضحت المنظمة أن الحكومة وافقت على إنشاء آلية جديدة للتعرف على الهويات ستكشف عنها في الأيام المقبلة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن هناك أكثر من 30 ألف جثة مجهولة الهوية في مشارح المكسيك لم يطالب بها أحد.

وسجلت في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية أكثر من 300 ألف جريمة قتل منذ 2006 عندما بدأ الجيش المعركة ضد تهريب المخدرات، ونسب الجزء الأكبر من الجرائم إلى عصابات إجرامية.

وتفيد الأرقام الحكومية بأن عدد المفقودين في جميع أنحاء البلاد يبلغ نحو 82 ألفا و500.

المصدر : الفرنسية

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