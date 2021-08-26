قبل عامين شهدت عدن معارك عنيفة بين القوات المدعومة إماراتيا والموالية للحكومة اليمنية، انتهت بهزيمة الأخيرة بعد دخول المقاتلات الحربية الإماراتية على خط المواجهة، وشنها غارات على رتل عسكري حكومي ضخم شرقي عدن، كان في طريقه لحسم السيطرة على المدينة

مع تبدل وجه مدينة عدن اليمنية، حزم ماجد صالح أمتعته وانطلق باتجاه الشرق، إلى محافظة المهرة، كان يرى حينها أن المدينة التي اتخذتها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة لم تعد تقبل الجميع منذ أن سيطر المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات عليها.

وشهد الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/آب 2019 معارك عنيفة بين القوات المدعومة إماراتيا والموالية للحكومة اليمنية، انتهت بهزيمة الأخيرة بعد دخول المقاتلات الحربية الإماراتية على خط المواجهة، وشنها غارات على رتل عسكري حكومي ضخم شرقي عدن، كان في طريقه لحسم السيطرة على المدينة.

ومنذ ذلك الحين، أحكمت قوات المجلس الانتقالي سيطرتها على عدن، وأحالتها إلى مناطق نفوذ للمسلحين حسبما يقول ماجد للجزيرة نت، مشيرًا إلى أن الخراب طال معظم المدينة.

ويضيف الشاب -الناشط السياسي- أنه "لا يكاد يمر يوم واحد دون أن نسمع عن حادثة قتل أو اشتباكات مسلحة في المدينة".

وبالتزامن مع حلول الذكرى الثانية لسيطرة الانتقالي، نفذت قواته حملة مداهمات في حي دار سعد، شمالي المدينة، واعتقلت العشرات ممن يشتبه أنه يؤيد الحكومة، وأحرقت منزل العميد أمجد خالد قائد لواء النقل، حسبما كتب في تدوينة موقع فيسبوك.

معسكر كبير

في المدينة التي عُرفت بالتعايش والتناغم بين سكانها ندر أن يحمل الرجال السلاح، غير أن الأمر اختلف تماما، إذ صارت عدن معسكرا كبيرا، وفق ما يقول الفنان المسرحي عمرو أحمد الذي غادر هو الآخر المدينة.

ويضيف عمرو للجزيرة نت أن حمل السلاح وانتشار المسلحين بات مظهرا شائعا.

وعلى مداخل المدينة وشوارعها الرئيسية تنتشر العشرات من الأطقم والعربات المسلحة والحواجز الأمنية لقوات الانتقالي، وغالبا ما تمارس حملات تضييق على سكان المدينة المنحدرين من المحافظات الشمالية.

وبات من الصعب الحديث في عدن بما يعارض المجلس الانتقالي في ظل حملات الاختطافات المتكررة للنشطاء والمعارضين. ويقول أحدهم للجزيرة نت، إن رسائل التهديد بالقتل تصل إليه بصورة دائمة، حتى أنها كانت تصل من أسفل باب منزله.

ويضيف الناشط الذي فضّل عدم ذكر هويته لدواع أمنية، أنه اضطر لتغيير مكان منزله مرارا. ويقول "نحاول مجبرين أن نتعايش مع مدينة ترفض وجودك".

وأجبر المجلس الانتقالي الحكومة اليمنية على مغادرة عدن في مناسبتين، كما أعلن الإدارة الذاتية للجنوب قبل أن يتراجع عنها منتصف 2020، إذ وجد نفسه غير قادر على التعامل مع انهيار الوضع الخدمي والإنساني، وسط مطالبات له بتحمل المسؤولية.

وباتت المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات حدثا يوميا، فيما سحب المئات من التجار أعمالهم إلى مدن أخرى خشية انفراط الأوضاع مجددا. وواجه الانتقالي مطالب الاحتجاجات، بدعوة الحكومة للعودة إلى عدن وتوفير الخدمات رغم كونه من أجبرها على المغادرة.

وفي حي المنصورة وسط المدينة يقرفص الأهالي تحت ظلال المنازل التي تنقطع عنها الكهرباء لـ8 ساعات متواصلة، ومن ثم تعود للعمل لمدة ساعتين فقط، وهو وضع أصاب سكان المدينة بالتبلد كما يقول الفنان عمرو أحمد.

هدف الانفصال

وقادت السعودية اتفاقا بين الحكومة والانتقالي يقضي بعودة الأوضاع إلى ما قبل بدء المعارك، غير أنه لم يُطبق حتى اليوم عدا تشكيل حكومة مناصفة. وبموازاة ذلك يؤكد الانتقالي على أنه سيذهب إلى هدفه المتمثل في انفصال جنوب اليمن عن شماله.

لكن وزير النقل السابق في الحكومة صالح الجبواني، وهو أحد الشخصيات التي قادت المواجهات ضد الانتقالي حينها، قال إن الانفصال مستحيل، فـ99% من الجنوبيين ضد الانفصال، كما أن المجلس الانتقالي يحكم جزءًا بسيطًا من أرض الجنوب.

وأوضح للجزيرة نت أنه لولا دعم الإمارات لما سيطر الانتقالي على عدن.

وقال الجبواني إنه في حال توقف الدعم للمجلس الانتقالي فإنه سينتهي، "فهو مجلس مناطقي يمثل منطقتي الضالع ويافع فقط وحتى مواطني هاتين المنطقتين ليس كلهم مع الانتقالي. الانتقالي مثل الحوثي يتغذى على ضعف الشرعية وارتهانها وأطماع التحالف ومؤامراته لتفكيك اليمن".

قضية استقلال الجنوب وقيام دولته الفدرالية الجديدة وعودته للمجتمع الدولي عضوا في كل المنظمات الدولية، قضية مصيرية للشعب الجنوبي لا رجوع عن ذلك ولا حل نهائي لمشاكل اليمن إلا بذلك، والانتقالي بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي يحمل هذا المشروع ويحمل السلام للشمال ولكل دول المنطقة وللعالم. — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 20, 2021

لكن منصور صالح -وهو نائب رئيس الدائرة الإعلامية للانتقالي الجنوبي- يقول إن المجلس وضع القضية الجنوبية في مسارها الصحيح، إذ يهدف باعتباره ممثل شعب الجنوب إلى بناء الدولة الجنوبية المنشودة، واستطاع إيصال الملف إلى أبرز المحافل الدولية.

وأوضح للجزيرة نت أن المجلس الانتقالي أسس أيضًا مؤسسة عسكرية حديثة تمثل الجيش الجنوبي، كما بنى مؤسسة أمنية تمكنت من تطهير المحافظات الجنوبية من الإرهاب المدعوم من حزب الإصلاح، حسب قوله.

وفيما يتعلق بالجانب الأمني، قال منصور إن الجنوب ما يزال مستهدفا من حرب شرسة متعمدة تقودها قوى مدعومة من الحكومة الشرعية، كما أن هناك مبالغة من وسائل إعلام معادية في تصوير الحالة الأمنية بالمدينة، حسب وصفه.

أهم ما أنتجته هذه الحرب هو إقتناع بل يأس غالبية اليمنيين من إستمرار الوحدة بين اليمن و الجنوب. هذا الأمر سيسهم في الوصول إلى حل الدولتين و وضع أسس لعلاقات تعاون أخوية بين الدولتين و الشعبين. pic.twitter.com/VoKsu6COdJ — H LAQWER د حسين لقور (@Dr_Laqwer) August 24, 2021

حلم الانفصال

ويرى الباحث في مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية (يمني غير حكومي) فؤاد مسعد أن الانتقالي الجنوبي يؤكد منذ تأسيسه في مايو/أيار 2017، أن ذلك هدفه الرئيسي، غير أنه كان يعول على اتفاق الرياض لتهدئة التوتر في الجنوب.

الوحدة صعب جدًا مع ناس يقولون لك سنحكمك بالقوة ونقتلك وننهب أرضك ونجهل اولادك ونحرمهم من كل حقوقهم والانفصال أصعب مع العقول السائدة اليوم التي اختزلت الجنوب فيها فمن خرج عنها فقد خرج عن الوطن ومن أنتقد أخطائها فهو خائن للوطن ، جميعكم تاخذون الوطن والمواطن الى منحنيات خطيرة — العميد خالد النسي (@khaledaalnasi) August 23, 2021

ويقول للجزيرة نت إن الأوضاع في عدن لم تشهد أي تحسن سواء من ناحية الخدمات العامة أو تطبيق اتفاق الرياض، خاصة البنود المتعلقة بالشق الأمني والعسكري.

ويرجع مسعد فشل الاتفاق إلى غياب آلية ضغط لتنفيذه وإجبار الطرفين على تطبيق ما تم توقيعه خلال المدة الزمنية التي وضعها الاتفاق.