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سياسة|عراق

قيد الاعتقال حاليا.. نجل قيادي بارز من عهد صدام حسين يناشد لإنقاذ والده وهكذا رد الكاظمي

لطيف نصيف جاسم شغل منصب مدير الإذاعة والتلفزيون في العراق عام 1974، وشغل عدة مناصب وزارية مثل الزراعة والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى عضوية مجلس قيادة الثورة في عهد البعث

لطيف نصيف جاسم شغل العديد من المناصب في عهد صدام حسين (رويترز)
لطيف نصيف جاسم شغل العديد من المناصب في عهد صدام حسين (رويترز)
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202107:07 PM (مكة المكرمة)

أطلق نجل مسؤول بارز في نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مناشدة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإنقاذ والده -وهو قيد الاحتجاز حاليا- وإرساله إلى المستشفى بسبب تعرضه لحالة إغماء منذ أيام.

وقال باسم جل لطيف نصيف جاسم عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الثقافة في عهد صدام -عبر حسابه على فيسبوك- مخاطبا الكاظمي إنه لم يناشد أحد طيلة الـ18 عاما التي مضت سوى الله، لكن وضع والده الصحي الحالي لا يستطيع أن يكابر أمامه.

وأضاف جاسم "نرجو إرسال والدي إلى مستشفى مختص بأمراض الجملة العصبية والقلبية لإصابته بعدة جلطات وهو الآن وفي هذه الساعة مغمى عليه في سجنه فاقد النطق والحركة منذ أربعة أيام وقد عانى خلال السنتين الماضية من تكرار التجلطات علما أنه يبلغ من العمر 82 عاما".

دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي قسما لم نناشد احد طيلة الثمانية عشر عاما التي مضت سوى الله لكن وضع والدي الصحي…

Posted by ‎باسم لطيف نصيف جاسم‎ on Tuesday, 24 August 2021

وبعد 6 ساعات على المناشدة، عاد نجل القيادي في النظام العراقي السابق ونشر منشورا على حسابه في فيسبوك، شكر خلاله الكاظمي على استجابته للمناشدة، والتوجيه بالوقوف على صحة والده.

وشغل لطيف نصيف جاسم منصب مدير الإذاعة والتلفزيون في العراق عام 1974، وشغل كذلك عدة مناصب وزارية مثل الزراعة والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى عضوية مجلس قيادة الثورة.

وأدرجت الولايات المتحدة اسمه على قائمة المطلوبين من أركان النظام العراقي بالتسلسل 18، وألقي القبض عليه عام 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2009.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

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