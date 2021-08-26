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سياسة|تشاد

تشاد تقترح تشكيل قوة مشتركة على الحدود مع ليبيا

ضاعف محمد إدريس ديبي مؤخّرا بوادر الانفتاح على الجماعات المسلّحة المتمرّدة، داعيا الجميع إلى المشاركة في "الحوار الوطني الشامل".

رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي (رويترز)
رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي (رويترز)
26/8/2021

اقترح رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي -أمس الأربعاء- إعادة إحياء الاتفاق الرباعي بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد، من خلال تشكيل قوة عسكرية مشتركة على الحدود مع ليبيا، للحؤول دون توغّل "جماعات متمرّدة" على غرار ما حصل في إبريل/نيسان الماضي وأدّى إلى مقتل والده الرئيس إدريس ديبي.

وكانت الدول الأربع قد وقّعت في 2018 اتفاقية تعاون أمني لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، لكنّ هذا الاتفاق لم يمنع انتشار قوات شبه عسكرية جنوب ليبيا، وتوغّل متمرّدين تشاديين وتقدّمهم باتّجاه العاصمة نجامينا.

وخلال زيارة لنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني إلى نجامينا، هي الأولى له منذ وفاة الرئيس ديبي، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي إنّ "تشاد تؤيّد مبادرة إعادة إحياء الاتّفاق الرباعي بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد من خلال تشكيل قوة مشتركة على طول حدودها".

وأضاف ديبي أنّ بلاده ملتزمة بقوة بأداء دورها في مساعدة الشعب الليبي، لكن في المقابل فإنّ تشاد تأمل ألا يزعزع "المرتزقة والعصابات المسلّحة التي تجوب ليبيا استقرار الدول المجاورة لها".

من جهته، قال الكوني -بحسب ما نقلت عنه الرئاسة التشادية- إنّ القوات الليبية تخوض الآن قتالا لا هوادة فيه ضد هذه المجموعات المسلحة.

وضاعف محمد إدريس ديبي مؤخّراً بوادر الانفتاح على الجماعات المسلّحة المتمرّدة، داعيا الجميع إلى المشاركة في "الحوار الوطني الشامل" الذي من المفترض أن "يجمع كلّ التشاديين لتشكيل دولة يسودها السلام".

وإثر مقتل والده في معركة ضدّ جماعة متمرّدة بعد 3 عقود أمضاها في السلطة، أعلن الجنرال محمد إدريس ديبي في إبريل/نيسان تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسته، ونصّب نفسه رئيسا للجمهورية، متعهّدا بإجراء انتخابات "حرّة وديمقراطية" في ختام فترة انتقالية مدّتها 18 شهرا قابلة للتمديد.

المصدر : الفرنسية

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