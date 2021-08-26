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سياسة|تركيا

تركيا ترى تطورات إيجابية في العلاقات مع مصر والسعودية

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن (رويترز)
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن (رويترز)
26/8/2021

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن -أمس الأربعاء- إن تطورات إيجابية قد تحدث قريبا في علاقات بلاده بالسعودية ومصر، مع سعي أنقرة لتخفيف حدة التوتر مع قوى إقليمية.

وكانت العلاقات المتوترة بالفعل مع السعودية قد انهارت بعد قتل عملاء سعوديين الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

كما ساءت العلاقات بين أنقرة والقاهرة منذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب قبل 8 سنوات.

وفي وقت سابق، أشاد وزير الخارجية المصري سامح شكري الشهر الماضي بالخطوات المتخذة في تركيا مؤخرا على طريق تطبيع علاقات البلدين.

وخلال الأشهر الماضية، انطلقت إشارات إيجابية بشأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، كان أبرزها تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حول إمكانية تفاوض البلدين على ترسيم حدودهما البحرية في شرق المتوسط.

وتلا ذلك إشادة من وزير الإعلام المصري أسامة هيكل بقرارات وتوجهات الحكومة التركية الأخيرة بشأن العلاقات مع القاهرة، واصفا إياها بأنها بادرة طيبة.

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -الأربعاء قبل الماضي في العاصمة أنقرة- مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأنهما بحثا العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية، وأشار البيان إلى أن أردوغان وآل نهيان تناولا خلال اللقاء استثمارات الإمارات في تركيا.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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