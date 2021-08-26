بعد تحذيرات غربية من "تهديد إرهابي".. عشرات القتلى والجرحى في تفجيرين بمطار كابل

قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون في تفجيرين هزا مطار كابل الدولي، استهدف أحدهما مخيما للقوات البريطانية في المطار، كما أكدت وسائل إعلام أن بين المصابين جنودا أميركيين.

وقال مراسل الجزيرة حميد الله محمد شاه -نقلا عن مصدر من حركة طالبان- إن التفجير الأول "تفجير انتحاري" وقع قرب مخيم للقوات البريطانية يتم فيه تجميع الأفغان الراغبين في المغادرة.

عشرات الجرحى جراء التفجيرين تم نقلهم إلى المستشفيات في كابل (الجزيرة)

تحذير من الاقتراب من المطار

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني من حركة طالبان قوله إن 13 قتيلا على الأقل سقطوا في التفجيرين بينهم أطفال وأصيب عدد من عناصر الحركة التي تؤمن المطار.

وبدوره أكد مصدر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن أحد الانفجارين وقع قرب بوابة "أبّي" في مطار كابل وأسفر عن عدد غير معروف من الضحايا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي "يمكننا أن نؤكد وقوع انفجار في محيط مطار كابل" مشيرا إلى عدم توفر معلومات دقيقة في الوقت الراهن حول سقوط ضحايا.

ودعت الخارجية الأميركية مواطنيها إلى تجنب التوجه إلى مطار كابل والابتعاد عن بواباته في الوقت الراهن.

أما وزارة الدفاع التركية فقالت إن انفجارين منفصلين وقعا خارج مطار كابل ولم يسفرا عن أضرار وخسائر في صفوف القوات التركية.

جرحى أميركيون واستنفار بريطاني

وبدوره أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع البريطانية أن الوزارة تعمل بشكل عاجل لمعرفة ما حدث في كابل ومدى تأثيره على جهود الإجلاء الجارية في المطار منذ أيام.

وأضاف المكتب أن الأولوية القصوى الآن هي تأمين سلامة الجنود والمواطنين البريطانيين في كابل.

ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي أن المعلومات الأولية تفيد بأن 5 جنود أميركيين قد أصيبوا في الانفجارين بكابل.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" (FOX NEWS) عن مصادر أن الهجمات قد تكون منسقة وما تزال مستمرة مع وجود مئات من عناصر تنظيم الدولة في مناطق قرب المطار.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي إن على واشنطن بذل جهد لتحقيق الاستقرار خارج المطار لاستئناف الإجلاء.

ونقلت قناة فوكس نيوز أن إجلاء الأميركيين من أفغانستان سيتطلب تفاوضا مع حركة طالبان أو اعتماد وسائل غير تقليدية.

كما ذكر موقع "أكسيوس" (AXIOS) بدوره أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعقد اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لبحث أبعاد التفجيرين قرب مطار كابل.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أميركي مطلع تأكيده أن بايدن كان في اجتماع مع مسؤولين أمنيين لمناقشة الوضع في أفغانستان عندما وصلت الأنباء الأولى عن الانفجار الأول.

وتسابق الولايات المتحدة وحلفاؤها الزمن لإتمام عمليات الإجلاء الجوية للأميركيين والرعايا الغربيين وبعض الأفغان المتعاونين معهم من كابل قبل موعد نهائي لانسحابها العسكري الكامل بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.

التفجيران رافقهما إطلاق كثيف للنيران في محيط مطار كابل (الجزيرة)

تحذيرات سابقة

ويأتي هذان التفجيران بعد تحذيرات غربية وأفغانية من "تهديدات إرهابية" على مطار كابل.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين تحذيرات جدية وموثوقة عن عزم تنظيم الدولة استهداف بوابات مطار كابل.

وقالت السفارة الأميركية -في منشور على موقعها الإلكتروني- إنه بسبب تهديدات أمنية ينبغي على المواطنين تجنب مطار كابل وبواباته ما لم يتلقوا تعليمات بذلك من ممثل للحكومة الأميركية.

ودعت السفارة الأميركيين الموجودين حاليا عند بوابات المطار إلى المغادرة فورا، كما نصحت بأخذ الحيطة دوما ولا سيما وسط الحشود الكبيرة، واتباع تعليمات السلطات المحلية خاصة فيما يتعلق بقيود التنقل وحظر التجول.