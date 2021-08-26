أمير قطر يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مكتبه بالديوان الأميري اليوم الخميس، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات والوفد المرافق له.

بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية، نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بايجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك pic.twitter.com/dUcHhlxz7K — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 26, 2021

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الطرفين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.