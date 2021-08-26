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أمير قطر يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي

اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية (مواقع التواصل)
اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية (مواقع التواصل)
26/8/2021-|آخر تحديث: 26/8/202106:26 PM (مكة المكرمة)

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مكتبه بالديوان الأميري اليوم الخميس، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الطرفين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر : الجزيرة

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