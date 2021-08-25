البث الحي
سياسة|إمارات عربية متحدة

يعزز التطبيع.. توقيع اتفاق إسرائيلي إماراتي لافتتاح موقع لتحويل الطائرات في أبو ظبي

مرور نحو عام على تطبيع الإمارات وإسرائيل للعلاقات بينهما بموجب اتفاقات أبراهام (الجزيرة)
مرور نحو عام على تطبيع الإمارات وإسرائيل للعلاقات بينهما بموجب اتفاقات أبراهام (الجزيرة)
25/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202105:13 PM (مكة المكرمة)

قالت شركة إسرائيل لصناعات الفضاء المملوكة للدولة اليوم الأربعاء إنها وقعت اتفاقا مع شركة الاتحاد الهندسية، لتأسيس موقع لتحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن من طراز "بوينغ 777-3000 إي آر" في أبو ظبي.

وتهدف المنشأة الجديدة، التي ستعمل كمركز صيانة للشركة في أبو ظبي، إلى تلبية الطلب المتنامي على طائرات الشحن الكبيرة.

ويأتي الاتفاق بعد نحو عام من تطبيع الإمارات وإسرائيل للعلاقات بينهما بموجب اتفاقات أبراهام التي تمت برعاية أميركية.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات مع إسرائيل عددا متزايدا من الصفقات التجارية والاتفاقيات الثنائية.

وفي 30 من يونيو/حزيران الماضي أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد وقّعا في أبو ظبي اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حياة إن الاتفاقية التي وُقّعت هي الـ12 بين إسرائيل والإمارات.

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد خلال مصافحته نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في أبو ظبي (رويترز)

سفارة وتطبيع

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لبيد قد افتتح في 29 يونيو/حزيران سفارة بلاده في الإمارات، وذلك خلال زيارة تستغرق يومين، وهي أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي للإمارات بعد التوقيع على اتفاق لتطبيع العلاقات العام الماضي.

وقال لبيد -خلال تدشينه لمقر السفارة- "إنها لحظة تاريخية تذكّر بأن الشعوب هي التي تصنع التاريخ". وأضاف أن إسرائيل معنية بالسلام مع جميع جيرانها.

وكانت اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان أثارت غضب الفلسطينيين ووصفوها بأنها "خيانة" وخرق للإجماع العربي، الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا للسلام مع إسرائيل.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

لبيد يوقّع في أبوظبي الاتفاقية الـ 12 بين الإمارات وإسرائيل والرئيس الفلسطيني يعتبر التطبيع وهما

أفادت وكالة أنباء الإمارات أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد وقّعا في أبو ظبي اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

30/6/2021

أنشأه ترامب لدعم التطبيع.. موقع إسرائيلي: بايدن يجمد صندوق أبراهام الاستثماري

نقل موقع غلوبس الإسرائيلي عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن إدارة الرئيس بايدن جمدت صندوق أبراهام الاستثماري إلى أجل غير مسمى، بعد أن أنشأته إدارة الرئيس السابق ترامب لدعم التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

8/7/2021

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

ردا على التطبيع مع الاحتلال.. دعوات "مقاطعة الإمارات" تتصدر منصات التواصل

أطلق مغردون على المنصات العربية وسم (هاشتاغ) “مقاطعة الإمارات”، والذي وصل إلى قوائم الترند في مختلف الدول، حيث اتهم المغردون الإمارات بتأجيج الأوضاع في بعض البلدان العربية.

المزيد من سياسة

شمال سوريا.. قلق من تفشي "المتحور دلتا" وتحذيرات من الأسوأ

تجتهد الفرق الطبية في إدلب لإنقاذ أرواح العشرات من الحالات الخطرة في العناية المشددة (الجزيرة نت)

تركيا ترى تطورات إيجابية في العلاقات مع مصر والسعودية

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن (رويترز)

تشاد تقترح تشكيل قوة مشتركة على الحدود مع ليبيا

رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي (رويترز)

بدري 313.. تعرف على قوات النخبة في حركة طالبان

بدري 313 لعبت دورا محوريا في إطاحة طالبان بالحكومة الأفغانية (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

عقب تحذيرات بايدن من تنظيم الدولة.. السفارة الأميركية تدعو مواطنيها للابتعاد فورا عن مطار كابل

قوات أميركية في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في كابل (رويترز)

الولاية العصية على الحركة منذ ربع قرن.. لماذا لم تتمكن طالبان من السيطرة على “بنشير”؟

مقاتل من طالبان يقف بجانب ملصق يحمل صورة القائد الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود في كابل الذي تصدى سابقا للحركة بوادي بنشير في 16 أغسطس/آب 2021 (الفرنسية)

جرائم حلّتها التكنولوجيا.. نقاط صغيرة على ورقة مطبوعة كشفت المجرم

كثير من الطابعات الملونة تضيف نقاطا إلى المستندات من دون أن يعرف الأشخاص بوجودها عليها (رويترز)

تحذير من انهيار نهر القيامة الجليدي وغرق المناطق الساحلية حول العالم

الجزء الأمامي من جرف نهر ثويتس الجليدي الذي يعرف بنهر القيامة (ناسا)