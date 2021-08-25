قالت شركة إسرائيل لصناعات الفضاء المملوكة للدولة اليوم الأربعاء إنها وقعت اتفاقا مع شركة الاتحاد الهندسية، لتأسيس موقع لتحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن من طراز "بوينغ 777-3000 إي آر" في أبو ظبي.

وتهدف المنشأة الجديدة، التي ستعمل كمركز صيانة للشركة في أبو ظبي، إلى تلبية الطلب المتنامي على طائرات الشحن الكبيرة.

ويأتي الاتفاق بعد نحو عام من تطبيع الإمارات وإسرائيل للعلاقات بينهما بموجب اتفاقات أبراهام التي تمت برعاية أميركية.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات مع إسرائيل عددا متزايدا من الصفقات التجارية والاتفاقيات الثنائية.

وفي 30 من يونيو/حزيران الماضي أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد وقّعا في أبو ظبي اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حياة إن الاتفاقية التي وُقّعت هي الـ12 بين إسرائيل والإمارات.

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد خلال مصافحته نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في أبو ظبي (رويترز)

سفارة وتطبيع

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لبيد قد افتتح في 29 يونيو/حزيران سفارة بلاده في الإمارات، وذلك خلال زيارة تستغرق يومين، وهي أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي للإمارات بعد التوقيع على اتفاق لتطبيع العلاقات العام الماضي.

وقال لبيد -خلال تدشينه لمقر السفارة- "إنها لحظة تاريخية تذكّر بأن الشعوب هي التي تصنع التاريخ". وأضاف أن إسرائيل معنية بالسلام مع جميع جيرانها.

وكانت اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان أثارت غضب الفلسطينيين ووصفوها بأنها "خيانة" وخرق للإجماع العربي، الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا للسلام مع إسرائيل.