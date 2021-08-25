محافظ شبوة يدعو الإمارات "لرفع يدها" عن اليمن

دعا محمد صالح بن عديو محافظ شبوة الواقعة شرقي اليمن، دولة الإمارات إلى الكف عن دعم التمرد في بلاده والتحكم في مواردها، حسب تعبيره.

وقال بن عديو في سلسلة تغريدات على تويتر أمس الثلاثاء، موجها كلامه للإمارات "الشعب اليمني عظيم شيد حضارات ودولا، وفي تاريخه كله لم يكن له في دولتكم إلا كل بصمات الخير، فلم كل هذا العداء لليمن وصنع مآسيه ودعم التمرد على قيادته والتحكم بموارده والإصرار على إيذائه". وتابع "ارفعوا يدكم التي تضغط على جراح الناس المؤلمة".

واتهم بن عديو الإمارات بتحويل منشأة تصدير الغاز في بلحاف بمحافظة شبوة، "والتي يجب أن تكون شريان حياة للشعب في هذا الوقت العصيب، من مصدر لتجميع الغاز وتصديره وإنقاذ العملة واقتصاد البلد إلى تجميع المليشيات وتصدير التمرد".

وأما دولة اﻻمارات فنقولها بلغة واضحة أن الشعب اليمني شعب عظيم شيد حضارات ودول وفي تاريخه كله لم يكن له في دولتكم اﻻ كل بصمات الخير فلم كل هذا العداء لليمن وصنع مآسيه ودعم التمرد على قيادته والتحكم بموارده واﻻصرار على ايذائه ، ارفعوا يدكم التي تضغط على جراح الناس المؤلمة . — محمد صالح بن عديو (@Mbinadeow) August 24, 2021

ودعا المحافظ أبناء شبوة في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلى التصالح والتوقف عن الإساءة والتحريض على العنف وممارسته، حسب قوله.

في الوقت نفسه، أشاد محافظ شبوة بالدور السعودي في اليمن، معربا عن ثقته في "وقوف المملكة مع اليمن في أزمته الاقتصادية التي تشتد كل يوم".

وأضاف "لم يعد خافيا على أحد وجود تنسيق وتخادم بين المشاريع المتمردة على الدولة والإساءة للمملكة، وهذا التنسيق واضح للعيان شمالا وجنوبا ونرصده بشكل أوضح في تحركات ميدانية في أطراف محافظة شبوة شرقا وغربا".

وجاءت تغريدات بن عديو بمناسبة ذكرى أحداث أغسطس/آب 2019 التي انتهت بإخراج ما تعرف بقوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من شبوة عقب محاولاتها السيطرة على المحافظة.

وحتى اليوم لا يزال التوتر مستمرا بين الجانبين، إذ تشهد بعض المناطق في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية اشتباكات متقطعة تخلّف بين الحين والآخر قتلى وجرحى.