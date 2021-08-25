البث الحي
سياسة|يمن

محافظ شبوة يدعو الإمارات "لرفع يدها" عن اليمن

محافظ شبوة اتهم الإمارات بتجميع المليشيات في اليمن "وتصدير التمرد" (الجزيرة)
محافظ شبوة اتهم الإمارات بتجميع المليشيات في اليمن "وتصدير التمرد" (الجزيرة)
24/8/2021

دعا محمد صالح بن عديو محافظ شبوة الواقعة شرقي اليمن، دولة الإمارات إلى الكف عن دعم التمرد في بلاده والتحكم في مواردها، حسب تعبيره.

وقال بن عديو في سلسلة تغريدات على تويتر أمس الثلاثاء، موجها كلامه للإمارات "الشعب اليمني عظيم شيد حضارات ودولا، وفي تاريخه كله لم يكن له في دولتكم إلا كل بصمات الخير، فلم كل هذا العداء لليمن وصنع مآسيه ودعم التمرد على قيادته والتحكم بموارده والإصرار على إيذائه". وتابع "ارفعوا يدكم التي تضغط على جراح الناس المؤلمة".

واتهم بن عديو الإمارات بتحويل منشأة تصدير الغاز في بلحاف بمحافظة شبوة، "والتي يجب أن تكون شريان حياة للشعب في هذا الوقت العصيب، من مصدر لتجميع الغاز وتصديره وإنقاذ العملة واقتصاد البلد إلى تجميع المليشيات وتصدير التمرد".

ودعا المحافظ أبناء شبوة في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلى التصالح والتوقف عن الإساءة والتحريض على العنف وممارسته، حسب قوله.

في الوقت نفسه، أشاد محافظ شبوة بالدور السعودي في اليمن، معربا عن ثقته في "وقوف المملكة مع اليمن في أزمته الاقتصادية التي تشتد كل يوم".

وأضاف "لم يعد خافيا على أحد وجود تنسيق وتخادم بين المشاريع المتمردة على الدولة والإساءة للمملكة، وهذا التنسيق واضح للعيان شمالا وجنوبا ونرصده بشكل أوضح في تحركات ميدانية في أطراف محافظة شبوة شرقا وغربا".

وجاءت تغريدات بن عديو بمناسبة ذكرى أحداث أغسطس/آب 2019 التي انتهت بإخراج ما تعرف بقوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من شبوة عقب محاولاتها السيطرة على المحافظة.

وحتى اليوم لا يزال التوتر مستمرا بين الجانبين، إذ تشهد بعض المناطق في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية اشتباكات متقطعة تخلّف بين الحين والآخر قتلى وجرحى.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

مظاهرات حاشدة في شبوة دعما للرئيس هادي ورفضا للتطبيع واحتكار الانتقالي للسلطة بجنوب اليمن

شهدت مدينة عتق -المركز الإداري لمحافظة شبوة اليمنية- مهرجانا ومسيرة حاشدة دعما للرئيس اليمني والحكومة الشرعية، ورفضا لاحتكار التمثيل الشعبي في المحافظات الجنوبية بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

16/8/2020
المزيد من سياسة

من “معجزة دونكيرك” إلى كابُل.. تعرف على أشهر عمليات الإجلاء العسكري منذ الحرب العالمية الثانية

أفغان ينتظرون إجلاءهم من مطار كابل بعد سيطرة قوات طالبان على العاصمة يوم 16/8/2021 (الفرنسية)

إسرائيل تحشد قرب غزة.. السلطة تخاطب مسؤولين أمميين ومصر تواصل إغلاق معبر رفح

آليات عسكرية إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة المحاصر (رويترز)

الجزائر والمغرب.. عقود من العلاقات المتوترة

أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب &#34;الأعمال العدائية&#34; للمملكة ضدها. (وكالات)

بعد تمديده العمل بالإجراءات الاستثنائية.. هل يمكن للرئيس التونسي تعليق العمل بدستور الثورة؟

قيس سعيد انتقد قبل أيام الطريقة التي صيغ بها الدستور التونسي (رويترز)
الأكثر قراءة

أمير حركة طالبان.. من هو “مولوي” هبة الله آخوند زاده؟

هبة الله آخوند زاده أمير حركة طالبان (الجزيرة)

رحلة البندقية وغوانتانامو والقصر.. الملا عبد القيوم وزيرا لدفاع طالبان

طالبان سيطرت على معظم الأراضي الأفغانية وتعمل على بناء نظام سياسي يقود البلاد (الأوروبية)

التزم بموعد الانسحاب من أفغانستان.. بايدن يحذر من تنظيم “خراسان” وإدارته تواصل التنسيق مع طالبان

القوات الأميركية تواصل عمليات الإجلاء من مطار كابل بوتيرة متسارعة (الأوروبية)
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟