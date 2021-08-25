يشهد العراق منذ عدة أيام حملة كبيرة لرفع التجاوزات على الأراضي والممتلكات العامة، تشمل بيوتا وعمارات سكنية ومحلات تجارية.

وجاءت الحملة بعد مقتل مديرة بلدية كربلاء عبير الخفاجي في العاشر من الشهر الجاري، من قبل أحد المتجاوزين خلال حملة لرفع التجاوز على الأراضي الحكومية في كربلاء (جنوبي العراق)، الأمر الذي دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى إطلاقها في عموم البلاد، بهدف إزالة جميع التجاوزات.

وأكد الكاظمي -في تغريدة نشرها مكتبه الإعلامي- أن حملة إزالة التجاوزات ستستمر، موضحا أنها تجاوز على الحق العام.

وأضاف أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص المنتفعين الذين أثروا عبر التجاوز على أملاك الدولة، فضلا عما تسببه تلك التجاوزات من تشويه للأحياء والشوارع.

ولفت المكتب الإعلامي للكاظمي إلى أن رئيس الحكومة "أوعز إلى الجهات المعنية -ومنذ اللحظة الأولى- بإيقاف هدم تجاوزات الفقراء لحين إيجاد البديل المناسب لهم".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يؤكد أن حملة إزالة التجاوزات ستستمر، لأنها تجاوز على الحق العام، وهناك عدد كبير من الأشخاص المنتفعين ممن أثروا من خلال التجاوز على أملاك الدولة، فضلا عما تسببه تلك التجاوزات من حالات تشويه للأحياء والشوارع. pic.twitter.com/Penn5Q49EJ — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 25, 2021

ردود فعل

وأثارت الحملة ردود فعل واسعة، نتيجة تدمير مديريات البلديات في المحافظات العراقية بيوتا وعمارات سكنية ومناطق عشوائية بُنيت بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى إزالة أسواق ومحلات تجارية شيدت على أرض بعضها ملك خاص وأخرى ملك للدولة.

وتباينت ردود فعل العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحملة؛ إذ ندد عراقيون بإزالة بيوت المواطنين وتشريدهم بسبب تشييدها على أرض ليست ملكهم، في حين دعم آخرون الحملة وطالبوا باستمرارها، وأن تشمل كبار المتجاوزين على الأملاك العامة والخاصة.

تُدار في بغداد والمحافظات حملةُ رفع التجاوزات في المناطق الزراعية والأسواق، نحن مع إظهار عاصمتنا ومحافظاتنا الحبيبة بشكل حضاري، لكن ذلك لا يعني طعن المواطنين بمصادر رزقهم وتركهم بلا مأوى دون توفير البدائل السريعة والملائمة. أطلقوا_حملة_للبناء_قبل_الهدم pic.twitter.com/6nWJYJNk9T — عبد الحسين عبطان (@abttaniq) August 24, 2021

وكتب وزير الشباب والرياضة العراقي الأسبق عبد الحسين عبطان -على حسابه في تويتر- "نحن مع إظهار عاصمتنا ومحافظاتنا الحبيبة بشكل حضاري، لكن ذلك لا يعني طعن المواطنين بمصادر رزقهم وتركهم بلا مأوى دون توفير البدائل السريعة والملائمة".

مقبلين على انتخابات إليكم ماذا حصل

الكاظمي لم يرشح ومقتدى الصدر مقاطع

وتم تنفيذ خطة الشياطين ألا وهي اللجوء إلى هدم بيوت الناس وقطع أرزاقهم من خلال رفع التجاوزات وهذا سوف يؤدي إلى العزوف الجماعي عن الانتخابات لكي

يتم فقد شرعيتها إذا على جميع من يجد نفسه بخدمة الشعب أن يتدخل #كفى — Ahmed Al-Abbasi – أحمد العباسي (@AHm_Alabbasi) August 24, 2021

وعلق المدون أحمد العباسي -على حسابه في تويتر- قائلا "مقبلون على انتخابات إليكم ماذا حصل: الكاظمي لم يرشح ومقتدى الصدر مقاطع، وتم تنفيذ خطة الشياطين ألا وهي اللجوء إلى هدم بيوت الناس وقطع أرزاقهم من خلال رفع التجاوزات".

وأضاف العباسي "هذا سيؤدي إلى العزوف الجماعي عن الانتخابات لكي يتم فقد شرعيتها، إذا على جميع من يجد نفسه بخدمة الشعب أن يتدخل".

تغلبني الدموع ويعتصر قلبي ألماً من الحكومة وقراراتها الغير مدروسه والتي فيها ظلم على المواطن وقطع رزقه في رفع التجاوزات من جهة وعلى حكم القضاء لدورية الشرطة في كربلاء من جهة اخرى وووو (ياعمي ماهكذا تورد الابل )..طيب أين أنتم من لصوص العصر أين أنتم من حيتان الفساد حسبنا الله. — Ali Hussein Ali Alhelaly (@AlhelalyHussein) August 24, 2021

وقال المدون علي حسين الحيالي -عبر حسابه على تويتر- "تغلبني الدموع ويعتصر قلبي ألماً من الحكومة وقراراتها الغير مدروسة والتي فيها ظلم على المواطن وقطع رزقه في رفع التجاوزات من جهة وعلى حكم القضاء لدورية الشرطة في كربلاء من جهة أخرى".

وتساءل الحيالي: "أين أنتم من لصوص العصر أين أنتم من حيتان الفساد حسبنا الله"؟

ازالة ام رفع التجاوزات

محمد فخري المولى

تطبيق القانون تفصيل مهم لامضاء قوة الدولة لان قوتها بقوة تطبيق القانون .

لذا عندما تبدأ بفرض وتطبيق قوة القانون سيكون هناك امتعاض وقد يصل إلى ما يحمد عقباه ، طبعا هناك مثال قريب حادثة عبير الخفاجي في كربلاء .

للحديث تتمة pic.twitter.com/omwke5Bvja — محمد فخري المولى … العراق بين جيلين (@mohmmadalmola2) August 25, 2021

من جانب آخر، قال الباحث والأكاديمي محمد فخري المولى -عبر حسابه على تويتر- إن "تطبيق القانون تفصيل مهم لإمضاء قوة الدولة لأن قوتها بقوة تطبيق القانون".

وأضاف المولى "عندما تبدأ بفرض وتطبيق قوة القانون سيكون هناك امتعاض وقد يصل إلى ما لا يحمد عقباه، طبعا هناك مثال قريب حادثة عبير الخفاجي في كربلاء".

عندما يكون ازالة التجاوز بتحطيم (چنبر جاي) او عربانة مخضر او هدم غرفتين بلوك في قطعة ارض مهجورة هذا يسمى ظلم، هل وفرتم لهذا المتجاوز الكاسب والفقير فرصة عيش او سكن كما كفل الدستور؟!

لماذا لاتشمل الحملة القصور الرئاسية والمساحات الشاسعة التي استولت عليها احزاب السلطة؟! — احمد الخضر A.Al-Khder (@Ahmad_Alkhder_) August 23, 2021

وتساءل الصحفي أحمد الخضر -عبر حسابه على تويتر- قائلا "لماذا لا تشمل الحملة القصور الرئاسية والمساحات الشاسعة التي استولت عليها أحزاب السلطة"؟

وتداول عراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر استمرار عمليات إزالة التجاوز على الأراضي، عبر هدم بيوت ومحلات تجارية.

وأظهر مقطع فيديو قيام صاحب مطعم في بغداد بهدم مطعمه بنفسه، قائلا "حتى لا أتعب البلدية، ​هدمته بنفسي ووفرت عليهم جهدا".