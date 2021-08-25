قبيل لقائه بايدن.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يتعهد بتوسيع المستوطنات ويقترح تحالفا إقليميا لمواجهة إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) قبيل زيارته الولايات المتحدة، إنه سيعمل على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، كما ألمح إلى أن إسرائيل ستواصل هجماتها المتخفية على البرنامج النووي الإيراني.

وغادر بينيت أمس الثلاثاء إلى الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس الأميركي جو بايدن غدا الخميس، في أول زيارة له منذ تسلمه منصبه خلفا لبنيامين نتنياهو. ويُتوقع أن يتصدر الملف الإيراني مباحثاتهما في البيت الأبيض.

وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام عالمية، قال بينيت لنيويورك تايمز إنه سيوسع مستوطنات الضفة الغربية -والتي يعارضها بايدن- كما أحجم عن تأييد الخطط الأميركية لإعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين في القدس المحتلة، واستبعد التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين تحت قيادته.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أغلقت القنصلية الأميركية عام 2019 بعد نقلها سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وفي الشأن الإيراني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه سيسعى للوصول إلى أرضية مشتركة مع إدارة بايدن، واصفا حكومته بأنه "حكومة النوايا الحسنة".

وأضاف أنه سيقدم رؤية إستراتيجية جديدة بشأن إيران تتضمن بناء تحالف مع الدول العربية المناهضة لنفوذ إيران الإقليمي وطموحاتها النووية، واتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد طهران، ومواصلة الهجمات عليها بما في ذلك "المساحة الرمادية"، حسب تعبيره.