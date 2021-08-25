سلمه رسالة من أمير قطر.. وزير الخارجية القطري في ضيافة ولي العهد السعودي

أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في قصر نيوم.

وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية القطري سلم ولي العهد السعودي رسالة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقد وقّعت كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء في مدينة نيوم السعودية على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق القطري السعودي، الذي يعتبر آلية للدفع بالعلاقات الثنائية والشراكة بين البلدين، وفق ما جاء في وكالتي الأنباء القطرية والسعودية.

وجاء التوقيع بعد لقاء جمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية السعودي بالإنابة الدكتور مساعد بن محمد العيبان.