باستثناء المرشح لحقيبة التربية والتعليم.. مجلس الشورى الإيراني يمنح الثقة لحكومة رئيسي

قال مراسل الجزيرة في طهران إن البرلمان الإيراني منح مساء اليوم الأربعاء الثقة لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، واستثنى المرشح لحقيبة التربية والتعليم.

واختتم مجلس الشورى مساء اليوم المناقشات بشأن الوزراء الذين طرحهم رئيسي، قبل التصويت على منحهم الثقة للسماح للحكومة المحافظة الجديدة بمباشرة مهامها، وألقى الرئيس خطابا جديدا أمام البرلمان.

ومنذ السبت الماضي، تواصلت جلسات الاستماع إلى مرشحي رئيسي للمناصب الوزارية إلى ما بعد ظهر كل يوم.

وأدّى رئيسي اليمين الدستورية في الخامس من أغسطس/آب أمام مجلس الشورى، وظلت الحكومة السابقة تتولى تصريف الأعمال إلى حين موافقة المجلس على التشكيلة الحكومية الجديدة.

وسبق أن رشح رئيسي لتولي منصب وزير الخارجية في حكومته أمير عبد اللهيان، في حين أعلن وزير الخارجية في الحكومة المنصرفة محمد جواد ظريف أمس الثلاثاء -في تغريدة على موقع تويتر- عزمه اعتزال العمل السياسي، والتفرغ للعمل الأكاديمي.

وأصدر الرئيس الإيراني اليوم أمرا بتعيين محسن رضائي مساعدا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، وأمينا للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة.

وكان رضائي قائدا لقوات الحرس الثوري لمدة 16 عاما، كما تولى منصب الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام منذ عام 1997 حتى الآن.

ويرث رئيسي وضعا صعبا في ظل نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تنفيذية ويشكّل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العليا، بما فيها الملف النووي، تعود للمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي.

وتعاني إيران وضعا اقتصاديا قاسيا، مردّه بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب من طرف واحد من الاتفاق النووي الإيراني في 2018.