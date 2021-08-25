البث الحي
سياسة|إيران

باستثناء المرشح لحقيبة التربية والتعليم.. مجلس الشورى الإيراني يمنح الثقة لحكومة رئيسي

25/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202111:14 PM (مكة المكرمة)

قال مراسل الجزيرة في طهران إن البرلمان الإيراني منح مساء اليوم الأربعاء الثقة لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، واستثنى المرشح لحقيبة التربية والتعليم.

واختتم مجلس الشورى مساء اليوم المناقشات بشأن الوزراء الذين طرحهم رئيسي، قبل التصويت على منحهم الثقة للسماح للحكومة المحافظة الجديدة بمباشرة مهامها، وألقى الرئيس خطابا جديدا أمام البرلمان.

ومنذ السبت الماضي، تواصلت جلسات الاستماع إلى مرشحي رئيسي للمناصب الوزارية إلى ما بعد ظهر كل يوم.

وأدّى رئيسي اليمين الدستورية في الخامس من أغسطس/آب أمام مجلس الشورى، وظلت الحكومة السابقة تتولى تصريف الأعمال إلى حين موافقة المجلس على التشكيلة الحكومية الجديدة.

وسبق أن رشح رئيسي لتولي منصب وزير الخارجية في حكومته أمير عبد اللهيان، في حين أعلن وزير الخارجية في الحكومة المنصرفة محمد جواد ظريف أمس الثلاثاء -في تغريدة على موقع تويتر- عزمه اعتزال العمل السياسي، والتفرغ للعمل الأكاديمي.

وأصدر الرئيس الإيراني اليوم أمرا بتعيين محسن رضائي مساعدا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، وأمينا للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة.

وكان رضائي قائدا لقوات الحرس الثوري لمدة 16 عاما، كما تولى منصب الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام منذ عام 1997 حتى الآن.

ويرث رئيسي وضعا صعبا في ظل نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تنفيذية ويشكّل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العليا، بما فيها الملف النووي، تعود للمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي.

وتعاني إيران وضعا اقتصاديا قاسيا، مردّه بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب من طرف واحد من الاتفاق النووي الإيراني في 2018.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

بينيت يقدم لبايدن خطة لكبح نشاط إيران النووي ورئيسي يؤكد أن بلاده التزمت بكل تعهداتها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه سيقدم للرئيس الأميركي جو بايدن خطة لكبح برنامج إيران النووي ونشاطها الإقليمي، في حين أكد الرئيس الإيراني أن بلاده وفّت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

22/8/2021

إيران وإرث ترامب "ولا شيء عن فلسطين".. رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه إلى واشنطن للقاء بايدين

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت إلى واشنطن اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن، “لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها” بين البلدين الحليفين وللتوصل إلى موقف مشترك بشأن إيران.

24/8/2021
المزيد من سياسة

شمال سوريا.. قلق من تفشي "المتحور دلتا" وتحذيرات من الأسوأ

تجتهد الفرق الطبية في إدلب لإنقاذ أرواح العشرات من الحالات الخطرة في العناية المشددة (الجزيرة نت)

تركيا ترى تطورات إيجابية في العلاقات مع مصر والسعودية

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن (رويترز)

تشاد تقترح تشكيل قوة مشتركة على الحدود مع ليبيا

رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي (رويترز)

بدري 313.. تعرف على قوات النخبة في حركة طالبان

بدري 313 لعبت دورا محوريا في إطاحة طالبان بالحكومة الأفغانية (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

عقب تحذيرات بايدن من تنظيم الدولة.. السفارة الأميركية تدعو مواطنيها للابتعاد فورا عن مطار كابل

قوات أميركية في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في كابل (رويترز)

الولاية العصية على الحركة منذ ربع قرن.. لماذا لم تتمكن طالبان من السيطرة على “بنشير”؟

مقاتل من طالبان يقف بجانب ملصق يحمل صورة القائد الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود في كابل الذي تصدى سابقا للحركة بوادي بنشير في 16 أغسطس/آب 2021 (الفرنسية)

جرائم حلّتها التكنولوجيا.. نقاط صغيرة على ورقة مطبوعة كشفت المجرم

كثير من الطابعات الملونة تضيف نقاطا إلى المستندات من دون أن يعرف الأشخاص بوجودها عليها (رويترز)

تحذير من انهيار نهر القيامة الجليدي وغرق المناطق الساحلية حول العالم

الجزء الأمامي من جرف نهر ثويتس الجليدي الذي يعرف بنهر القيامة (ناسا)