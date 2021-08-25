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سياسة|تركيا

أردوغان: على المسلمين نبذ الفتنة وتحمل المسؤولية من أجل أمنهم ورفع أصواتهم ضد المظالم

أردوغان يلقي كلمة خلال مؤتمر شبابي عقد أمس الثلاثاء في أنقرة (الأناضول)
أردوغان يلقي كلمة خلال مؤتمر شبابي عقد أمس الثلاثاء في أنقرة (الأناضول)
25/8/2021

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسلمين على نبذ الفتنة في ما بينهم، وتحمل المسؤولية من أجل أمنهم ورفاههم إلى جانب أمن واستقرار البشرية جمعاء، مشيرا مرة أخرى إلى تصاعد العداء للإسلام في الغرب.

وفي رسالة مصورة توجه بها اليوم الأربعاء إلى الجمعية العمومية الرابعة لمنتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، قال أردوغان إن المسلمين الذين يعانون من الصراع والهجرة والفقر والأمراض في مناطق واسعة يصارعون أيضا العداء المتزايد للإسلام في الغرب.

ودعا المسلمين إلى رفع أصواتهم أكثر ضد المظالم التي يشهدونها، وقال إن العالم يشهد حاليا أكثر الفترات اضطرابا في تاريخ البشرية.

وأضاف أن المشاكل الأمنية والأنشطة الإرهابية والأوبئة التي تتصدر الأجندات العالمية لا تسمح بتحقيق السلام الذي طال انتظاره، قائلا إنه "لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع نبأ تعرض مسلم أو مسلمة للمضايقة والتمييز بسبب العقيدة والحجاب واللباس في دول يفترض أنها مهد للديمقراطية".

ودعا الرئيس التركي إلى تعزيز روابط الأخوة بين المسلمين، ونبذ الفتنة التي قال إن "الإمبرياليين" يعملون على إشعالها بين المسلمين، مشددا على ألا يحيد المسلمون عن النضال من أجل الحقوق والعدالة والقانون والشرعية.

وقال في هذا السياق إن "علينا السعي لتعزيز التحالف بدل النزاع والمحبة بدل العداء؛ نود أن نرى شباب المسلمين أكثر نشاطا في المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والأكاديمية والاجتماعية".

وسبق أن دعا الرئيس التركي العالم الإسلامي إلى تجاوز خلافاته كي يستطيع التصدي للاعتداءات على مقدساته، مؤكدا أن تلك الخلافات تغذي ظاهرة معاداة الإسلام (الإسلاموفوبيا).

كما أنه ندد مرارا بتصاعد معادة الإسلام في الغرب، وقال في يونيو/حزيران الماضي إن "فيروس العنصرية" في الغرب أخطر من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الهجمات العنصرية ضد المسلمين زادت بنسبة 250% في السنوات الخمس الأخيرة.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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