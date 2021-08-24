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سياسة|أفغانستان

ملايين الأفغان على شفا المجاعة.. برنامج الغذاء العالمي يدق ناقوس الخطر ومنظمة الصحة تتحدث عن وضع كورونا بالبلاد

24/8/2021

قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي اليوم الثلاثاء إن ملايين الأفغان قد يواجهون المجاعة بسبب الصراع والجفاف وجائحة فيروس كورونا، ودعا الزعماء السياسيين إلى التحرك بسرعة.

وأضاف بيزلي لرويترز من الدوحة أن "أفغانستان في مهب الريح بسبب سنوات من الجفاف والصراع والتدهور الاقتصادي الذي تفاقم بسبب كورونا"، وذكر أن "عدد من يقفون على شفا المجاعة ارتفع الآن إلى 14 مليونا".

كورونا في أفغانستان

وقالت منظمة الصحة العالمية إن معظم المنشآت الصحية في أفغانستان ما زالت تعمل والوصول إليها متاح، لكنها تعاني من نقص حاد في المعدات واللوازم الطبية، وحذرت المنظمة من أن الأوضاع الراهنة قد تزيد معدل الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الإمدادات الطبية في البلاد تكفي أسبوعا واحدا فقط.

وخلال اجتماع لبحث الوضع الصحي في أفغانستان، أضافت المنظمة أن فحوص كورونا تراجعت بنحو 77% الأسبوع الماضي.

كما سُجلت 12 ألف إصابة، و600 وفاة في الفترة نفسها. وذكرت المنظمة أن بعض العاملات في القطاع الصحي لم يعدن إلى أعمالهن، وأن بعض النساء المريضات يخشين مغادرة منازلهن بعد سيطرة طالبان على البلاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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