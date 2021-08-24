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سياسة|أوكرانيا

أنباء عن خطف طائرة أوكرانية من مطار كابل بأفغانستان وتوجهها لطهران

إجلاء أفغان وأجانب من مطار حامد كرزاي خلال الأيام الماضية (رويترز)
إجلاء أفغان وأجانب من مطار حامد كرزاي خلال الأيام الماضية (رويترز)
24/8/2021

أعلنت السلطات في كييف، الثلاثاء، أن مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية وصلت إلى أفغانستان، الأحد الماضي، لإجلاء مواطنين أوكرانيين.

وقال يفغيني ينين نائب وزير الخارجية إن مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية وصلت إلى كابل لإجلاء مواطنين أوكرانيين وتوجهوا بها إلى إيران، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية وأميركية.

وأضاف "استولى أشخاص مجهولون الأحد على طائرتنا. واليوم الطائرة سرقت منا فعليا إثر توجهها إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة من الأشخاص بدلا من إجلاء الأوكرانيين".

وتحدث ينين -وفق وكالة تاس الروسية- عن فشل 3 محاولات تالية لإجلاء مواطنين، لأن الأفراد لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار.

وأوضح أن السلك الدبلوماسي الأوكراني بكامله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي على حل مشكلة الطائرة.

ولا تزال العديد من الدول تعمل على إجلاء رعاياها بعد دخول حركة طالبان العاصمة كابل وسيطرتها على أفغانستان -باستثناء ولاية بنجشير- وخاصة مع اقتراب مهلة خروج القوات الأجنبية بحول نهاية الشهر الجاري.

المصدر : وكالة الأناضول

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