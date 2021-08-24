البث الحي
سياسة|أفغانستان

قوامه نحو 300 ألف.. أين كان الجيش الأفغاني؟ ولماذا انهار سريعا أمام تقدم طالبان؟

24/8/2021

أثيرت أسئلة كثيرة بشأن أسباب انهيار الجيش الأفغاني منذ سيطرة طالبان السريعة والمفاجئة على البلاد من دون قتال، سواء في الولايات أو العاصمة كابل، وتُطرح أسئلة من قبيل، أين كان الجيش الأفغاني والقوات الخاصة التي تقدر بنحو 300 ألف؟ كيف ولماذا انهار الجيش؟

ويرجع باحثون السبب إلى غياب العقيدة القتالية التي توحّد القوات عادة، والشعور بالانتماء الوطني، مع هيمنة أجواء عدم الثقة في القيادة السياسية، إذ تقول تقارير إن كثيرا من الجنود لم يكونوا مستعدين للموت دفاعا عن الحكومة.

كما أرجع خبراء أسباب ضعف الجيش إلى اعتماده على الدعم الأميركي، سواء من الجو أو عبر الاستخبارات والدعم اللوجيستي والتخطيط؛ مما ساعد في إهمال تكوين القيادات المؤهلة واستدامة التطوير، بالإضافة إلى الفساد والأمية اللذين استشريا في قطاعات الجيش المختلفة.

وفي قصص الفساد، يروي أحد الجنود "قصة الأرز"، إذ كان يفترض أن يزود الجيش جنوده بأفضل أنواعه، لكنه اشترى الأرخص والأقل جودة، وأخذ الجنرالات فرق الأسعار لأنفسهم، في حين باع آخرون الحطب المخصص لتدفئة الجنود.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

ناشونال إنترست: 6 أخطاء إستراتيجية أميركية قادت لانتصار طالبان السريع بأفغانستان

أثار الصعود السريع لطالبان و سيطرتها على معظم أفغانستان قبل الموعد الذي قررته واشنطن لإكمال سحب قواتها من البلاد أسئلة عديدة حول أسباب انتصار الحركة وأسباب السقوط السريع للحكومة الأفغانية.

23/8/2021

وزير الدفاع الأميركي يلوم الجيش الأفغاني لعدم المقاومة وقلق بالكونغرس من وصول أسلحة حديثة لطالبان

ألقى وزير الدفاع الأميركي اللوم على الجيش الأفغاني لعدم التصدي لزحف مسلحي الحركة. ونقلت شبكة “فوكس نيوز” عن نائب أميركي قوله إن أعضاء مجلس النواب قلقون من وصول المعدات والأسلحة الحديثة ليد طالبان.

16/8/2021

جمهوريون يطالبون بكشف الأسلحة.. طائرات وبنادق ونظارات ليلية غنيمة طالبان من الجيش الأميركي

طالب 15 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ الأميركي وزير الدفاع لويد أوستن بتقديم كشف كامل بالأسلحة التي خلفتها القوات الأميركية في أفغانستان، وسط تقارير عن وصول أسلحة ثقيلة وخفيفة إلى مسلحي طالبان.

20/8/2021
المزيد من سياسة

الاحتلال يستخدم طائرات مسيرة محملة بالغاز.. إصابة فلسطينيين اثنين في مظاهرات قرب السياج الحدودي بغزة

فلسطينيون يتظاهرون بالقرب من الحدود الإسرائيلية في غزة مساء اليوم (رويترز)

باستثناء المرشح لحقيبة التربية والتعليم.. مجلس الشورى الإيراني يمنح الثقة لحكومة رئيسي

حكومة إبراهيم رئيسي تواجه تحديات صعبة محليا ودوليا (الجزيرة)

أفغانستان.. قطر تكثف جهودها الدبلوماسية وميركل تشيد بدورها "الحاسم" في التفاوض والإجلاء

ميركل أثناء كلمتها اليوم أمام البرلمان الألماني (رويترز)

قال إن عليهم البحث عنها في كتب الجغرافيا.. مطالبات جديدة للرئيس التونسي بخريطة طريق تنهي الأزمة

الأكثر قراءة

جسر جوي لإجلاء الروس.. طالبان تطلب مساعدة تركيا وتخاطب المسؤولين السابقين: عودوا لأعمالكم ولا خوف عليكم

(الجزيرة)
logo

جلال الدين حقاني.. كيف تحول حليف أميركا في أفغانستان إلى أكبر عدو لها؟

logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

تفاصيل محادثات ريال مدريد وسان جيرمان بشأن مبابي

مبابي يريد الانضمام إلى الريال وتحقيق حلم الطفولة (رويترز)