قتيل وجرحى في قصف للنظام السوري على مناطق محاصرة بمدينة درعا

قتل مدني وأصيب آخرون بجروح جراء قصف للنظام السوري على مناطق محاصرة في مدينة درعا، التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة وحصارا مستمرا منذ فترة.

‫‏وأفادت مصادر محلية للجزيرة بأن القصف ‏استهدف أحياء درعا البلد جنوبي سوريا.

وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية للجزيرة إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخرون في قصف مدفعي لقوات النظام السوري على الأحياء المحاصرة بمدينة درعا.

وأضافت المصادر أن القصف أحدث دمارا واسعا في الأبنية والممتلكات.

ويأتي ذلك رغم استمرار المفاوضات بين عشائر حوران والنظام السوري بوساطة روسية للوصول إلى حل ينهي حصار المدينة، ويوقف العمليات العسكرية المستمرة منذ نحو شهرين.

كما يترافق مع حصار مفروض على أحياء درعا البلد منذ شهرين، مما أدى إلى تدهور ‏أوضاع المدنيين مع نفاد كثير من المواد الأساسية.