البث الحي
سياسة|سوريا

قتيل وجرحى في قصف للنظام السوري على مناطق محاصرة بمدينة درعا

قوات النظام السوري أغلقت حاجز السرايا آخر شريان لأحياء درعا البلد (الجزيرة)
قوات النظام السوري أغلقت حاجز السرايا آخر شريان لأحياء درعا البلد (الجزيرة)
24/8/2021

قتل مدني وأصيب آخرون بجروح جراء قصف للنظام السوري على مناطق محاصرة في مدينة درعا، التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة وحصارا مستمرا منذ فترة.

‫‏وأفادت مصادر محلية للجزيرة بأن القصف ‏استهدف أحياء درعا البلد جنوبي سوريا.

وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية للجزيرة إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخرون في قصف مدفعي لقوات النظام السوري على الأحياء المحاصرة بمدينة درعا.

وأضافت المصادر أن القصف أحدث دمارا واسعا في الأبنية والممتلكات.

ويأتي ذلك رغم استمرار المفاوضات بين عشائر حوران والنظام السوري بوساطة روسية للوصول إلى حل ينهي حصار المدينة، ويوقف العمليات العسكرية المستمرة منذ نحو شهرين.

كما يترافق مع حصار مفروض على أحياء درعا البلد منذ شهرين، مما أدى إلى تدهور ‏أوضاع المدنيين مع نفاد كثير من المواد الأساسية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

في ذكرى استهداف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي.. واشنطن تدعو لمحاسبة النظام السوري والقصف يتجدد على إدلب ودرعا

دعت واشنطن في الذكرى الثامنة لقصف الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيميائية إلى محاسبة النظام السوري، في حين قتل مدنيان في هجمات جديدة للنظام وروسيا على درعا وإدلب.

21/8/2021
المزيد من سياسة

قوامه نحو 300 ألف.. أين كان الجيش الأفغاني؟ ولماذا انهار سريعا أمام تقدم طالبان؟

(الجزيرة)

بحثا خلاله الوضع في أفغانستان.. أمير دولة قطر يتلقى اتصالا من المستشارة الألمانية

أمير دولة قطر تلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية (وكالات)

جدل في مصر بسبب هدم قصر تاريخي في الأقصر

عمليات هدم قصر أندراوس باشا التاريخي في محافظة الأقصر جنوبي مصر (مواقع التواصل)

طالبان ترسّخ سلطتها.. واشنطن وحلفاؤها يسابقون الزمن لإتمام الإجلاء وأنباء عن بدء الانسحاب الأميركي الجمعة

القوات الأميركية زادت عدد رحلات الإجلاء من مطار كابل (الأوروبية)
الأكثر قراءة

أين سترسو سفينة “نصر الله”؟.. قافلة النفط الإيرانية تربك لبنان.. صمت رسمي وجدل سياسي لا يتوقف

نصر الله أعلن عن سفن نفط ستصل إلى لبنان بعد السفينة التي قال إنها في طريقها للبلاد (أسوشيتد برس)
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

نظام المُلك يمهد للعثمانيين وصلاح الدين يفكك الدولة العميقة للفاطميين ويحبط ثوراتها المضادة.. تعرف على أهم وزراء الإصلاح

logo

"ترمذ".. مدينة أوزبكية مصيرها مُعلًّق بأفغانستان