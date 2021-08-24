شن الطيران الروسي السبت غارات جوية على ريف إدلب، في حين قصفت قوات النظام درعا مما أدى لسقوط قتيل وجرحى، بينما جددت واشنطن دعمها لمحاسبة بشار الأسد وتمسكها بضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا.
قتيل وجرحى في قصف للنظام السوري على مناطق محاصرة بمدينة درعا
24/8/2021
قتل مدني وأصيب آخرون بجروح جراء قصف للنظام السوري على مناطق محاصرة في مدينة درعا، التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة وحصارا مستمرا منذ فترة.
وأفادت مصادر محلية للجزيرة بأن القصف استهدف أحياء درعا البلد جنوبي سوريا.
وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية للجزيرة إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخرون في قصف مدفعي لقوات النظام السوري على الأحياء المحاصرة بمدينة درعا.
وأضافت المصادر أن القصف أحدث دمارا واسعا في الأبنية والممتلكات.
ويأتي ذلك رغم استمرار المفاوضات بين عشائر حوران والنظام السوري بوساطة روسية للوصول إلى حل ينهي حصار المدينة، ويوقف العمليات العسكرية المستمرة منذ نحو شهرين.
كما يترافق مع حصار مفروض على أحياء درعا البلد منذ شهرين، مما أدى إلى تدهور أوضاع المدنيين مع نفاد كثير من المواد الأساسية.
المصدر : الجزيرة