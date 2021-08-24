البث الحي
سياسة

خطوة نحو الإصلاح أم "مراوغة سياسية".. ماذا يعني حلّ المكتب التنفيذي للنهضة؟

عدد كبير من أعضاء مجلس شورى النهضة طالبوا، إلى جانب حل المكتب التنفيذي، بأن يمنح الغنوشي تفويضا كامل الصلاحيات لقيادة جديدة مستقلة عن رئاسة الحركة، تدير الأزمة السياسية وتعالج القضايا الداخلية.

صورة أرشيفية من اجتماعات مجلس شورى حركة النهضة التونسية (مواقع التواصل)
صورة أرشيفية من اجتماعات مجلس شورى حركة النهضة التونسية (مواقع التواصل)
آمال الهلالي
24/8/2021

تونس- خلّف قرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بحل مكتبها التنفيذي، تساؤلات عدة حول الأسباب والدوافع، في ظل الجدل الواسع داخلها، والذي زادت حدّته بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.

وأعلنت الحركة، في بيان لها مساء الاثنين، قرار الغنوشي إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله "بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة".

وبحسب النظام الداخلي للنهضة، يمكن لرئيس الحزب إعفاء أو قبول استقالة أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي من مهامه، وعليه إخبار مجلس الشورى بذلك. ويمكن للأخير سحب الثقة من كل أعضاء المكتب التنفيذي أو من أحدهم، بنفس الأغلبية المطلوبة لتزكيتهم.

ويقترح رئيس الحزب على مجلس الشورى أسماء أعضاء المكتب التنفيذي، بما في ذلك الأمين العام ونائبه أو نوابه، ويكونوا من بين الأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة.

جدل وخلافات

وسبق لحركة النهضة أن كشفت منذ أيام عن اعتزام رئيسها إدخال تغييرات على الهياكل القيادية "بما يتناسب مع ما استخلصته من مقتضيات المرحلة الجديدة" حسب إعلانها.

وألقت القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس سعيد، بإيقاف عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، بظلالها على حركة النهضة، بعد أن سادها جدل داخلي حول المسؤولية السياسية والأخلاقية عما آلت إليه البلاد.

وشهد آخر اجتماع عقده مجلس شورى الحركة خلافات حادة، وصلت حد إعلان قيادات بارزة انسحابها وعدم تحمّلها مسؤولية القرارات التي ستتخذ، واتهمت رأس الحركة باتباع سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الانتباه لخطورة اللحظة التي تمر بها النهضة والبلاد.

وسارعت حركة النهضة للإعلان عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الأزمة السياسية برئاسة النائب محمد القوماني "ذات تفويض حصري لمهمة البحث عن حلول وتفاهمات في علاقة الحركة بما تشهده البلاد من تقلبات وأحداث سياسية".

وقال القوماني للجزيرة نت إن قرار حل المكتب التنفيذي اتُخذ تفاعلا مع دعوات عموم النهضويين لتغيير المكتب التنفيذي الحالي، ونتيجةً للانتقادات التي وجّهت لأعضائه.

وأضاف أن المكتب التنفيذي الحالي، والذي تم انتخابه في يناير/كانون الثاني الماضي، بُني على توافق سابق بهدف معالجة إشكالات داخلية، ولم يعد صالحا لمرحلة جديدة وخاصة بعد الأزمة السياسية منذ 25 يوليو/تموز.

وبحسب القوماني، فإن المكتب التنفيذي الحالي سيستمر في تصريف أعماله، بانتظار تشكيل مكتب جديد تجنبا لحالة الفراغ.

وبالمقابل، قال النائب إن لجنة إدارة الأزمة التي كُلف برئاستها ستظل مستمرة في المهمة التي تشكلت من أجلها، في مسعى للبحث عن حلول وتفاهمات لاستئناف المسار الديمقراطي وإنهاء المرحلة الاستثنائية.

زبير الشهودي وصف قرار حل المكتب التنفيذي بالمتأخر والمنقوص (الجزيرة)

قرار منقوص

من جانبه، وصف زبير الشهودي القيادي المستقيل من مهامه في الحركة، وهو أحد المحسوبين على الجناح الإصلاحي داخلها، قرار حل المكتب التنفيذي بأنه "متأخّر ومنقوص".

وقال، في حديث للجزيرة نت، إن حل المكتب التنفيذي كان مطلبا تقدّم به أعضاؤه بأنفسهم كأحد أشكال التعفف عن المسؤولية، وجاء استجابة لطلب القيادات المحسوبة على التيار الإصلاحي داخل شورى الحركة.

وأكد الشهودي أن رئيس الحركة راشد الغنوشي رفض في البداية الاستجابة لطلب غالبية القيادات بحل المكتب التنفيذي، ليعدل بعد ذلك عن قراره، متسائلا عن الهدف من وراء ما وصفتها بـ "المراوغة السياسية".

ولفت إلى أن عددا كبيرا من الأعضاء داخل مجلس شورى الحركة طالبوا، ليس فقط بحل المكتب التنفيذي، بل بأن يمنح الغنوشي تفويضا كامل الصلاحيات لقيادة جديدة بهدف إدارة الأزمة السياسية ومعالجة القضايا الداخلية، على أن تكون مستقلة عن رئيسها.

يشار إلى أن الرئيس التونسي، أعلن خلال ساعة متأخرة من مساء الإثنين، تمديد الإجراءات الاستثنائية المقررة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، ومواصلة تعليق عمل البرلمان إلى إشعار آخر.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

كواليس "انقلاب" تونس

بعد مضي ساعات فقط من ليلة 25 من يوليو الماضي، سارعت دول الجوار التونسي وعدد من القوى الكبرى لتعبر عن مواقفها من قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الاستثنائية

11/8/2021
المزيد من سياسة

بحثا خلاله الوضع في أفغانستان.. أمير دولة قطر يتلقى اتصالا من المستشارة الألمانية

أمير دولة قطر تلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية (وكالات)

جدل في مصر بسبب هدم قصر تاريخي في الأقصر

عمليات هدم قصر أندراوس باشا التاريخي في محافظة الأقصر جنوبي مصر (مواقع التواصل)

طالبان ترسّخ سلطتها.. واشنطن وحلفاؤها يسابقون الزمن لإتمام الإجلاء وأنباء عن بدء الانسحاب الأميركي الجمعة

القوات الأميركية زادت عدد رحلات الإجلاء من مطار كابل (الأوروبية)

ميديا بارت: الحروب منسوجة بالأساطير والأكاذيب.. تحرير المرأة في أفغانستان خدعة

الكاتبة: التدخل الأميركي أفاد النساء اللاتي يعشن في كابل والمدن الكبرى (الجزيرة)
الأكثر قراءة

أين سترسو سفينة “نصر الله”؟.. قافلة النفط الإيرانية تربك لبنان.. صمت رسمي وجدل سياسي لا يتوقف

نصر الله أعلن عن سفن نفط ستصل إلى لبنان بعد السفينة التي قال إنها في طريقها للبلاد (أسوشيتد برس)
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

نظام المُلك يمهد للعثمانيين وصلاح الدين يفكك الدولة العميقة للفاطميين ويحبط ثوراتها المضادة.. تعرف على أهم وزراء الإصلاح

logo

"ترمذ".. مدينة أوزبكية مصيرها مُعلًّق بأفغانستان