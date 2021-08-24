البث الحي
سياسة|مالي

تايمز: حتى لا يتكرر سيناريو أفغانستان.. المعارضة الفرنسية تدعو ماكرون لعدم تخفيض القوات في مالي

ماكرون (يسار) مع رئيس مالي الأسبق إبراهيم بوبكر كيتا في أثناء زيارته قوات "عملية برخان" الفرنسية في منطقة الساحل الأفريقي في 19 مايو/أيار 2017 (الأوروبية)
ماكرون (يسار) مع رئيس مالي الأسبق إبراهيم بوبكر كيتا في أثناء زيارته قوات "عملية برخان" الفرنسية في منطقة الساحل الأفريقي في 19 مايو/أيار 2017 (الأوروبية)
24/8/2021

حثت المعارضة في فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون على تجديد التزام البلاد بمحاربة من تسميهم باريس "الجماعات الجهادية" في غرب أفريقيا، وذلك بعد أن أشاد تنظيم القاعدة بهزيمة الولايات المتحدة في أفغانستان باعتبارها مصدر "إلهام".

وأشارت صحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية في تقرير لها إلى ما قاله كزافييه برتراند -المرشح الأوفر حظا بين المحافظين في سباق المتنافسين بانتخابات الرئاسة أبريل/نيسان القادم- إن "ماكرون ارتكب خطأ فادحا بإعلانه قرب انتهاء عملية برخان الفرنسية في مالي والدول المجاورة".

البقاء في مالي

وفي حديثه مع صحيفة "جورنال دو ديمانش"، قال برتراند "يجب أن نبقى في مالي حتى إبادة الجماعات الإرهابية المسلحة"، مضيفا أنه "أمر حتمي لأمن فرنسا لأن الإرهاب اليوم في مالي، وغدا سيكون إرهاب في أرجاء فرنسا. ولن نبقى في مالي إلى الأبد، لكن لا يمكن فك الارتباط مثلما فعل الأميركيون في أفغانستان".

وحسب تقرير تايمز، يصر المسؤولون الفرنسيون على أن هناك اختلافات واسعة بين حالتي مالي وأفغانستان؛ ففي الأخيرة استمرت الحرب 20 عاما ضد جماعة قومية عازمة على استعادة السلطة، أما القتال الإقليمي المنتشر في مالي منذ 2013 فهو ضد مجموعات من المليشيات المتنوعة التي ليس لديها تطلعات في السلطة الوطنية.

وأضاف المسؤولون أن الولايات المتحدة نشرت قوات تقدر بنحو 20 ضعفا مقارنة بالقوات التي نشرتها فرنسا في منطقة الساحل، كما أن القوات الفرنسية لم تدخل في محادثات مع الجهاديين كما فعل الأميركيون مع طالبان.

أوجه التشابه

ومع ذلك -وفق تقرير تايمز- يستخلص العديد من الخبراء أوجه تشابه مع أفغانستان في ظل فشل الجهود المبذولة لتعزيز فعالية الحكومة في مالي، التي شهدت انقلابين في سنة واحدة، وتزايد عداء السكان المحليين للوجود الفرنسي.

وتنقل تايمز عن نياغالي باغايوكو، رئيس الشبكة الأفريقية لقطاع الأمن، قوله لصحيفة "لا كروا" (La Croix) الفرنسية إن "الفشل الأميركي في أفغانستان هو بيان عملي لفشل فرنسا في منطقة الساحل".

يشار إلى أن فرنسا فقدت 55 عسكريا في القتال بمنطقة الساحل الأفريقي منذ عام 2013، وستقلص انتشار قواتها البالغ عددها 5 آلاف جندي بعد تزايد الخسائر البشرية في المنطقة.

المصدر : تايمز

حول هذه القصة

من برنامج: سيناريوهات

تقليص الانتشار العسكري في الساحل.. ما السر وراء الخطوة الفرنسية؟

وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية في منطقة الساحل الأفريقي، قررت فرنسا تقليص انتشارها العسكري في شمال مالي بعد 8 سنوات على تدخلها هناك، دون تحقيق نجاحات كبيرة. فما أسباب هذه الخطوة؟

محاولة طعن رئيس مالي المؤقت أثناء صلاة العيد

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الرئيس مالي المؤقت آسمي غويتا تعرض لمحاولة اغتيال طعنا بدون أن يتعرض لأذى، وذلك أثناء صلاة عيد الأضحى صباح اليوم الثلاثاء في الجامع الكبير في باماكو.

20/7/2021
المزيد من سياسة

قوامه نحو 300 ألف.. أين كان الجيش الأفغاني؟ ولماذا انهار سريعا أمام تقدم طالبان؟

(الجزيرة)

بحثا خلاله الوضع في أفغانستان.. أمير دولة قطر يتلقى اتصالا من المستشارة الألمانية

أمير دولة قطر تلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية (وكالات)

جدل في مصر بسبب هدم قصر تاريخي في الأقصر

عمليات هدم قصر أندراوس باشا التاريخي في محافظة الأقصر جنوبي مصر (مواقع التواصل)

طالبان ترسّخ سلطتها.. واشنطن وحلفاؤها يسابقون الزمن لإتمام الإجلاء وأنباء عن بدء الانسحاب الأميركي الجمعة

القوات الأميركية زادت عدد رحلات الإجلاء من مطار كابل (الأوروبية)
الأكثر قراءة

أين سترسو سفينة “نصر الله”؟.. قافلة النفط الإيرانية تربك لبنان.. صمت رسمي وجدل سياسي لا يتوقف

نصر الله أعلن عن سفن نفط ستصل إلى لبنان بعد السفينة التي قال إنها في طريقها للبلاد (أسوشيتد برس)
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

نظام المُلك يمهد للعثمانيين وصلاح الدين يفكك الدولة العميقة للفاطميين ويحبط ثوراتها المضادة.. تعرف على أهم وزراء الإصلاح

logo

"ترمذ".. مدينة أوزبكية مصيرها مُعلًّق بأفغانستان