البث الحي
سياسة|مصر

اعتبره مغردون انحيازا للاحتلال.. مصر تغلق معبر رفح مع غزة

معبر رفح المنفذ البري الوحيد في قطاع غزة على العالم الخارجي (الجزيرة- أرشيف)
معبر رفح المنفذ البري الوحيد في قطاع غزة على العالم الخارجي (الجزيرة- أرشيف)
24/8/2021

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أمس الاثنين مواصلة السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري في كلا الاتجاهين، وذلك بعد التصعيد الإسرائيلي، وهو ما اعتبره مغردون عقابا للقطاع.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة -في بيان مقتضب وبدون تفاصيل- استمرار إغلاق معبر رفح من قبل السلطات المصرية لليوم الثاني على التوالي.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السلطات المصرية أبلغتهم بإغلاق معبر رفح البري جنوبي القطاع في كلا الاتجاهين.

ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين أن الإغلاق تم لأسباب أمنية في أعقاب التصعيد الذي جرى السبت الماضي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حيث قصفت طائرات إسرائيلية مواقع في غزة بعد تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين غزة وإسرائيل في وقت سابق من ذلك اليوم.

وهذا الإغلاق للمعبر يعد الأول من نوعه منذ أشهر في غير العطل الرسمية.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من 16 مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع عدوان إسرائيلي دموي على قطاع غزة، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، إضافة إلى عبور العالقين من الجانبين، حسب ما أفاد الإعلام المصري الرسمي.

وتقود إسرائيل حصارا خانقا على قطاع غزة وتقيد حركة البضائع والأفراد منذ سنوات، ورفح هو المعبر البري الوحيد الذي يربط القطاع بالعالم الخارجي.

"انحياز لإسرائيل"

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المصرية بسبب قرار إغلاق معبر رفح، واعتبروه عقابا لقطاع غزة بسبب حادثة إطلاق الرصاص على قناص إسرائيلي متحصن خلف جدار شرق غزة وإصابته بجروح بالغة السبت الماضي.

وقال نشطاء فلسطينيون إنه في الوقت الذي تعتبر فيه مصر وسيطا بين غزة وإسرائيل ويجب أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، فإنها تنحاز إلى الجانب الإسرائيلي على حساب القطاع المحاصر.

وقال مغردون إن الوسيط يجب أن يكون على مسافة واحدة من الطرفين.

في حين هاجم السياسي فايز أبو شمالة السلطات المصرية -في تغريدة قال فيها- "هذا حصار جديد على غزة، وضغط متعمد لابتزاز أهالي غزة في موضوع تبادل الأسرى، وموضوع التهدئة".

ونشر الصحفي حسن أصليح صورا تظهر المعبر المغلق من الجانب الفلسطيني بعد إبلاغ السلطات المصرية السلطات في غزة قرار إغلاق المعبر، وإعلان القطاع ذلك من دون تعليق الجانب المصري.

وتصدر وسم "#افتحوا_معبر_رفح"، مواقع التواصل في فلسطين، وكتب تحته مغردون أن هذه الخطوة هي "إحكام خنق وحصار الفلسطينيين في القطاع".

المصدر : وكالات + وكالة سند

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

بحثا خلاله الوضع في أفغانستان.. أمير دولة قطر يتلقى اتصالا من المستشارة الألمانية

أمير دولة قطر تلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية (وكالات)

جدل في مصر بسبب هدم قصر تاريخي في الأقصر

عمليات هدم قصر أندراوس باشا التاريخي في محافظة الأقصر جنوبي مصر (مواقع التواصل)

طالبان ترسّخ سلطتها.. واشنطن وحلفاؤها يسابقون الزمن لإتمام الإجلاء وأنباء عن بدء الانسحاب الأميركي الجمعة

القوات الأميركية زادت عدد رحلات الإجلاء من مطار كابل (الأوروبية)

ميديا بارت: الحروب منسوجة بالأساطير والأكاذيب.. تحرير المرأة في أفغانستان خدعة

الكاتبة: التدخل الأميركي أفاد النساء اللاتي يعشن في كابل والمدن الكبرى (الجزيرة)
الأكثر قراءة

أين سترسو سفينة “نصر الله”؟.. قافلة النفط الإيرانية تربك لبنان.. صمت رسمي وجدل سياسي لا يتوقف

نصر الله أعلن عن سفن نفط ستصل إلى لبنان بعد السفينة التي قال إنها في طريقها للبلاد (أسوشيتد برس)
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

نظام المُلك يمهد للعثمانيين وصلاح الدين يفكك الدولة العميقة للفاطميين ويحبط ثوراتها المضادة.. تعرف على أهم وزراء الإصلاح

logo

"ترمذ".. مدينة أوزبكية مصيرها مُعلًّق بأفغانستان