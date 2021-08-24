اعتبره مغردون انحيازا للاحتلال.. مصر تغلق معبر رفح مع غزة

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أمس الاثنين مواصلة السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري في كلا الاتجاهين، وذلك بعد التصعيد الإسرائيلي، وهو ما اعتبره مغردون عقابا للقطاع.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة -في بيان مقتضب وبدون تفاصيل- استمرار إغلاق معبر رفح من قبل السلطات المصرية لليوم الثاني على التوالي.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السلطات المصرية أبلغتهم بإغلاق معبر رفح البري جنوبي القطاع في كلا الاتجاهين.

ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين أن الإغلاق تم لأسباب أمنية في أعقاب التصعيد الذي جرى السبت الماضي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حيث قصفت طائرات إسرائيلية مواقع في غزة بعد تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين غزة وإسرائيل في وقت سابق من ذلك اليوم.

وهذا الإغلاق للمعبر يعد الأول من نوعه منذ أشهر في غير العطل الرسمية.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من 16 مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع عدوان إسرائيلي دموي على قطاع غزة، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، إضافة إلى عبور العالقين من الجانبين، حسب ما أفاد الإعلام المصري الرسمي.

وتقود إسرائيل حصارا خانقا على قطاع غزة وتقيد حركة البضائع والأفراد منذ سنوات، ورفح هو المعبر البري الوحيد الذي يربط القطاع بالعالم الخارجي.

"انحياز لإسرائيل"

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المصرية بسبب قرار إغلاق معبر رفح، واعتبروه عقابا لقطاع غزة بسبب حادثة إطلاق الرصاص على قناص إسرائيلي متحصن خلف جدار شرق غزة وإصابته بجروح بالغة السبت الماضي.

وقال نشطاء فلسطينيون إنه في الوقت الذي تعتبر فيه مصر وسيطا بين غزة وإسرائيل ويجب أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، فإنها تنحاز إلى الجانب الإسرائيلي على حساب القطاع المحاصر.

وقال مغردون إن الوسيط يجب أن يكون على مسافة واحدة من الطرفين.

في حين هاجم السياسي فايز أبو شمالة السلطات المصرية -في تغريدة قال فيها- "هذا حصار جديد على غزة، وضغط متعمد لابتزاز أهالي غزة في موضوع تبادل الأسرى، وموضوع التهدئة".

ونشر الصحفي حسن أصليح صورا تظهر المعبر المغلق من الجانب الفلسطيني بعد إبلاغ السلطات المصرية السلطات في غزة قرار إغلاق المعبر، وإعلان القطاع ذلك من دون تعليق الجانب المصري.

وتصدر وسم "#افتحوا_معبر_رفح"، مواقع التواصل في فلسطين، وكتب تحته مغردون أن هذه الخطوة هي "إحكام خنق وحصار الفلسطينيين في القطاع".