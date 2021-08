بحثا خلاله الوضع في أفغانستان.. أمير دولة قطر يتلقى اتصالا من المستشارة الألمانية

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا صباح اليوم الثلاثاء من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثا خلاله الوضع في أفغانستان.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن المستشارة الألمانية أعربت عن شكرها لأمير دولة قطر، وتقديرها لدور دولة قطر في أفغانستان.

وذكرت أن الجانبين تطرقا في الاتصال إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات التي تمر بها أفغانستان، إذ أكدا في هذا الصدد على ضرورة مواصلة الحوار من أجل إنجاح التسوية السياسية الشاملة التي تحقق كافة تطلعات الشعب الأفغاني.

كما بحثا خلال الاتصال أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قالت إن دولة قطر لعبت دورا وصفته بالحقيقي والقيادي في تأمين عبور آمن للمواطنين الألمان والأجانب من العاصمة الأفغانية كابل.

وأضافت الوزارة -في تغريدة على تويتر- أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عبر -خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني- عن امتنان بلاده لدولة قطر في تأمين مسار العبور الآمن.

وتسهم القوات القطرية في عملية إجلاء الرعايا الغربيين والأفغان المسجلين في قوائم المغادرة من مطار كابل، وأُرسلت طائرات عدة نقلت حتى الآن الآلاف من العاصمة الأفغانية كابل إلى الوجهة التي يقصدونها.

والتقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في الدوحة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي.

Met in #Doha with my friend @WFPChief and discussed the humanitarian situation in #Afghanistan. Our strong partnership with @WFP stems from the humanitarian values and developmental principles that shape #Qatar’s international relations. pic.twitter.com/XU6dF4uZYB

— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) August 24, 2021