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سياسة|صين

كامالا هاريس تندد بسلوك الصين "الترهيبي" وبكين تتهم واشنطن باستغلال القانون لتعزيز هيمنتها

العلمان الصيني والأميركي (غيتي)
العلمان الصيني والأميركي (غيتي)
24/8/2021

اتهمت الصين الثلاثاء الولايات المتحدة باستغلال القانون "لتعزيز هيمنتها" في رد على انتقادات وجهتها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي لبكين خلال زيارة أجرتها إلى سنغافورة.

وفي وقت سابق، اتهمت هاريس -التي تقوم بجولة آسيوية ضمن مسعى واشنطن لتعزيز تحالفاتها في مواجهة الصين- بكين بممارسة الترهيب والضغوط على الدول الواقعة على بحر جنوب الصين.

وقالت في كلمة حددت الأهداف الرئيسية لسياسة إدارة بايدن في آسيا "بكين تواصل ممارسة الضغوط والإكراه والترهيب والمطالبة بالغالبية العظمى من بحر جنوب الصين".

وأكدت نائبة الرئيس الأميركي أن بلادها في صف واحد مع حلفائها وشركائها أمام هذه التحديات.

في المقابل، قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبن "الولايات المتحدة تقدح وتذم وتقمع وترهب دولا أخرى، من دون أن تدفع أي ثمن".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: تستغل الولايات المتحدة على الدوام القانون لتبرير أنانيتها وتعزيز هيمنتها، لكن كم من الأشخاص ما زالوا يصدقون ذلك، مشيرا إلى أن الوضع في أفغانستان يظهر بوضوح ما مفهوم القانون بالنسبة للولايات المتحدة.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم مساحة البحر الغني بالموارد، والذي تمر عبره تريليونات الدولارات من التجارة البحرية سنوياً.

غير أن 4 دول من جنوب شرق آسيا (بروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام) فضلا عن تايوان لديها مطالب سيادية في المنطقة نفسها.

توتر متصاعد

وتفاقم التوتر الأشهر الأخيرة بين بكين والدول التي تعارض مطالباتها في بحر جنوب الصين.

وعبرت مانيلا عن غضبها بعدما رصدت مئات السفن الصينية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة، في حين نشرت ماليزيا طائرات مطاردة لتعقب طائرات عسكرية صينية توغلت قرب سواحلها.

وتأتي زيارة نائب الرئيس الأميركي للمنطقة بعد جولة لوزير الدفاع لويد أوستن الذي انتقد بشدة المطالب الصينية في المنطقة المتنازع عليها.

وقد عززت الأزمة في أفغانستان الشكوك حول متانة دعم واشنطن للشركاء، وألقت بظلالها على زيارة هاريس لجنوب شرق آسيا.

وبدأت هاريس كلمتها اليوم بالحديث عن أفغانستان، وقالت "الولايات المتحدة تركز بشدة على مهمة إجلاء المواطنين والشركاء الدوليين والأفغان الذين عملوا جنبا إلى جنب
معنا وغيرهم من الأفغان المهددين".

وبعد إلقاء كلمتها، أجرت مناقشات مع رجال أعمال كبار بشأن قضايا سلاسل الإمداد. وتعتزم في وقت لاحق السفر إلى فيتنام حيث تجتمع مع كبار المسؤولين هناك غدا.

المصدر : وكالات

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